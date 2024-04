Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: quattro punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione per martedì 30 aprile 2024 alle ore 16.00 e in seconda convocazione per venerdì 3 maggio 2024 alle ore 9.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Programma Triennale 2024/2026 ed Elenco annuale 2024 dei Lavori Pubblici. Programma Triennale degli acquisti di Forniture e Servizi. Approvazione - Variazione n. 1.

3. Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000).

4. Rinnovo Protocollo d’Intesa tra Comune di Margherita di Savoia e Gal Daunofantino srl per attività di sostegno e incentivazione allo sviluppo rurale del territorio e approvazione schema.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

Prima dei lavori ci sarà una breve cerimonia di premiazione con il sindaco Avv. Bernardo Lodispoto ed il consigliere delegato allo sport Salvatore Lattanzio che consegneranno una targa ricordo al giovane atleta di Margherita di Savoia Giuseppe Dipace, vincitore della medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Taekwondo ITF svolti a Koper (Slovenia). (Leggi)

