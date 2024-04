“Primo Maggio a Loconia”: una manifestazione innovativa, fra musica e divertimento

CANOSA DI PUGLIA - Una manifestazione innovativa che intende creare, nella borgata di Loconia, un connubio unico fra musica, spettacolo, gastronomia, sport e cultura. Questa iniziativa offre la possibilità a tutti i cittadini di trascorrere il “Primo Maggio” in modo diverso dal solito. Con queste premesse, l’Assessorato agli Eventi e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Canosa di Puglia, in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione “Switch On”, daranno vita a un evento che, a partire dalle ore 10:00 del mattino e fino a tarda serata, intratterrà e divertirà tutti, dai più piccoli agli adulti. L’evento valorizzerà anche la splendida cornice della borgata, che diventerà il luogo di ritrovo della maggior parte dei canosini.

“Abbiamo inteso contribuire fattivamente ad un appuntamento che coinvolgerà tutte le attività del territorio. Stanno cooperando per fare sì che l’evento in fase di organizzazione sia solo l’inizio di una lunga serie”, spiega l’assessore agli Eventi, Saverio Di Nunno. La giornata sarà caratterizzata da artisti, cibo, animazione e DJ set, trasformando Loconia in un grande parco dove si svolgeranno sessioni di fitness curate dai personal trainer, arti marziali, calcio e pallavolo.

Dalle ore 13:00, gli stand enogastronomici offriranno un assaggio dei sapori locali ai presenti, mentre dalle ore 16:00 inizieranno balli e animazione. La festa continuerà fino a sera: a partire dalle 18:00, i DJ si succederanno in consolle, creando un’atmosfera coinvolgente ed emozionante, adatta a ogni gusto musicale. In aggiunta, sarà allestita un’area kids, dedicata allo stimolo fisico e mentale di bambini e adulti con una vasta gamma di attività.

La giornata sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di Bartolo Iossa, cantante canosino che ha recentemente partecipato al talent show “The Voice” su Rai 1.

“Siamo felici della cooperazione che si è creata. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo attivamente al successo di questo evento unico”, conclude il presidente della Pro Loco, Elia Marro.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia