Grande gioia per la collettività salinara con la medaglia di bronzo di Giuseppe Dipace ai Campionati Europei di Taekwondo ITF

MARGHERITA DI SAVOIA - Grande orgoglio e grande gioia per tutta la comunità di Margherita di Savoia per il successo sportivo di un atleta salinaro: il giovanissimo Giuseppe Dipace della ASD Yul Gok ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Taekwondo ITF in corso di svolgimento a Capodistria, in Slovenia.

Dipace è salito sul terzo gradino del podio nella categoria Sparring 11-13 anni -45 kg: la gara è stata vinta dall’ucraino Ivan Diadyk che in finale ha avuto la meglio sull’irlandese Ivan Bondarchuk, al terzo posto assieme a Dipace il bulgaro Atanas Lesov. Il giovane atleta di Margherita di Savoia ha inoltre ottenuto il quinto posto nella stessa categoria Pattern.

Quella di Giuseppe Dipace è una delle tre medaglie che l’Italia si è aggiudicata in Slovenia e l’unica conquistata da un azzurro Under 18 nella rassegna continentale. Un risultato senza precedenti per la ASD Yul Gok del Maestro Nicola Vitto che mai prima d’ora aveva conquistato un podio europeo.

«Siamo lietissimi ed orgogliosi dello straordinario risultato in ambito sportivo di questo giovane figlio di Margherita di Savoia - commenta il sindaco Avv. Bernardo Lodispoto - che testimonia come, grazie al talento, alla forza di volontà e lavorando sodo, i nostri giovani possano ottenere risultati eccezionali anche in ambito internazionale. Io ed il consigliere con delega allo sport Salvatore Lattanzio plaudiamo a questa bellissima impresa congratulandoci con il ragazzo, con i suoi familiari e con la ASD Yul Gok del Maestro Nicola Vitto. In occasione del prossimo consiglio comunale sarà per la nostra amministrazione un vero piacere premiare questo giovane campione!».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO