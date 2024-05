Lunedì 6 maggio, presso il ‘Centro Studi e Ricerche Dr. Sergio Fontana’ il convegno “Alzheimer: il futuro che ci aspetta”

CANOSA DI PUGLIA - La cittadinanza di Canosa di Puglia è invitata a partecipare al convegno “Alzheimer, il futuro che si aspetta”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Welfare, che si terrà lunedì 6 maggio alle ore 9:00 presso il Centro Studi e Ricerche “Dr. Sergio Fontana, 1900-1982” in via Piano S. Giovanni n. 47 a Canosa di Puglia.

Il convegno, dedicato alla sensibilizzazione sull’Alzheimer e alla promozione del sostegno alle persone affette da questa malattia e alle loro famiglie, si propone di offrire un’opportunità unica di apprendimento, condivisione e sostegno. Sarà questa un’occasione preziosa per ascoltare relatori esperti nel campo della ricerca scientifica, condividere esperienze, conoscenze con altri membri della comunità e scoprire sia i servizi disponibili per le persone affette da questa patologia neurodegenerativa, sia quelle per i loro caregiver, senza dimenticare le sfide e le opportunità ad essa legate.

L’evento è aperto a tutti i cittadini di Canosa di Puglia che desiderano conoscere di più su questa malattia e contribuire alla creazione di una comunità più inclusiva e solidale. Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione, si prega di contattare l’ufficio delle Politiche Sociali al numero 0883.610388 e via e-mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia