Daniele Serlenga è il nuovo segretario cittadino di Fratelli d’Italia

CANOSA DI PUGLIA - È Daniele Serlenga il nuovo segretario cittadino di Fratelli d’Italia Canosa. Questo è quanto scaturito dall’assemblea convocata nel pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio, che ha visto la partecipazione di un folto numero di tesserati, simpatizzanti e giovani, in un’ottica di rinnovamento e partecipazione alla vita politica della città.

Il partito di Giorgia Meloni, presente da sempre a livello politico relativamente alle vicissitudini che riguardano il futuro del paese, ha provveduto inoltre ad eleggere un nuovo coordinamento che supporterà il neo segretario Serlenga. A comporlo saranno: Sabino Silvestri, Ciro Franza, Luigi Filetto, Giuseppe Vitrani, Immacolata Di Nunno, Francesco Specchio, Alessandro Casamassima, Grazia Papeo, Mariarosa Maddalena e Antonella Minervino.

Durante l’incontro, al quale hanno preso parte, fra gli altri, il Sindaco di Canosa di Puglia Vito Malcangio, l’europarlamentare Francesco Ventola, la consigliera regionale Antonia Spina e il segretario cittadino della Lega Nord Michele Schirone, è stato fatto il punto dei risultati raggiunti, ma soprattutto di quelle che sono le linee programmatiche in vista di un 2025 ricco di sfide ed occasioni da cogliere.

Fratelli d’Italia, primo partito alle elezioni comunali dello scorso 2022 a sostegno del Sindaco Malcangio, intende continuare il percorso intrapreso, rilanciando Canosa di Puglia sotto più punti di vista al fine di renderla attrattiva e punto di riferimento a livello regionale.

«Risulta fondamentale - afferma il neo segretario Daniele Serlenga – l’attuazione di un’agenda a livello locale che possa cadenzare l’attività di partito, che prevede l’adozione di politiche e iniziative specifiche per la gioventù, nel sociale e nello sviluppo economico del territorio.

Reputo primario il concetto di partecipazione, che di fatto ci ha sempre guidato nelle scelte fatte in questi anni e dovrà continuare ad essere applicato in tutte le politiche e attività che nei prossimi mesi andremo ad attuare. Certamente partiremo con azioni che mirano a promuovere e incoraggiare la partecipazione significativa dei giovani alla vita democratica, cui si associa la volontà di sostenerne l’impegno sociale e civico e di garantire che tutti i giovani dispongano delle giuste conoscenze per prendere parte all’attività politica locale.

I giovani devono essere catalizzatori di un cambiamento positivo. Affinché questo accada - prosegue Serlenga - è necessario dotarli degli strumenti adeguati. Il nostro impegno, come partito, è quello di istituire una scuola di formazione politica che sviluppi le giuste conoscenze e che tenga conto dei cambiamenti apportati dalla comunicazione digitale, che incidono oggi più che mai sulla partecipazione democratica e civica.

Altrettanto importante sarà l’impegno nel sostenere e favorire lo sviluppo economico del nostro territorio, attraverso un confronto e un dialogo continuo con tutti gli attori pubblici (ovvero gli amministratori) e privati (imprese, consorzi, associazioni, ecc.), al fine di favorire la relazione fra questi e i vari livelli di governance e riflettere insieme su come il territorio possa diventare il luogo di realizzazione delle aspirazioni individuali e collettive delle generazioni presenti e future, aumentando le opportunità sociali ed economiche delle donne, degli uomini, dei giovani e dei minori che abitano il territorio, senza lasciare - conclude Serlenga - nessuno indietro».

Comunicato Stampa Fratelli d’Italia - Canosa di Puglia