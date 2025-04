Trinitapoli, il PD avvia la fase congressuale: “Costruire il futuro dal presente”

TRINITAPOLI - Il Circolo di Trinitapoli del Partito Democratico si avvia verso la fase congressuale. A dichiararlo il Commissario cittadino, Franco Cuna, a margine della conferenza stampa tenutasi nelle sede provinciale del PD, a Trani, per la presentazione della nuova segreteria nominata da Lorenzo Marchio Rossi.

“È necessario che si apra un percorso che valorizzi il grande lavoro che la nostra comunità del Partito Democratico deve mettere a disposizione della comunità di Trinitapoli. Un percorso serio, con basi solide e costruttive. Che parta dalle necessità urgenti e che con coraggio indichi alla città che il futuro si costruisce dal presente”.



Attualmente la gestione commissariale è impegnata in tutte le attività propedeutiche, a cominciare da una nuova sede e tutti gli altri adempimenti necessari per una ripartenza che dia nuovo vigore al Circolo.



“L’indicazione nella nuova Segreteria provinciale del PD BAT di Donato Piccinino, già segretario di circolo e maggior suffragato del Partito Democratico alle ultime elezioni amministrative, è un primo passo per far ripartire tutta la nostra comunità politica locale”.

