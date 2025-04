Trinitapoli, il Consiglio comunale approva l’intitolazione di una via a Giuseppina Calvello

TRINITAPOLI - Nella più recente seduta del Consiglio comunale di Trinitapoli è stata approvata all’unanimità la proposta di intitolare una via a Giuseppina Calvello, figura di riferimento nella storia del quartiere UNRRA CASAS e attiva nel secondo dopoguerra in ambito sociale e politico.

Originaria di Gallipoli, Calvello si trasferì a Trinitapoli nel 1937 e, a partire dal 1947, fu impegnata nel Partito Comunista Italiano, con incarichi nella commissione femminile e nella Lega Braccianti femminile. Fu tra le fondatrici dell’Unione Donne Italiane locale, partecipando a numerose iniziative contro l’analfabetismo e per il miglioramento delle condizioni abitative. Dal 1954 al 1962 fu assessora alla Pubblica Istruzione e Assistenza e, successivamente, consigliera comunale fino al 1966.

La decisione del Consiglio arriva in un contesto più ampio di interventi avviati dall’attuale Amministrazione comunale per la riqualificazione del quartiere UNRRA CASAS. Tra le azioni già attuate: la sistemazione di alcune palazzine, l’acquisizione del sedime e il recupero di finanziamenti pubblici destinati alla zona.

Inoltre, è in corso l’interlocuzione con la Regione Puglia per completare la ristrutturazione degli immobili ancora da riqualificare e per la realizzazione dei box previsti dal piano.

L’Amministrazione comunale auspica che su questi obiettivi, così come sull’intitolazione a Giuseppina Calvello, possa proseguire un’ampia condivisione tra tutte le forze politiche, nella convinzione che si tratti di interventi rilevanti per l’intera comunità.

Redazione CorriereOfanto.it