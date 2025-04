Il Partito Democratico rafforza la segreteria provinciale: nuova composizione ispirata a continuità, apertura e partecipazione

ANDRIA - La segreteria provinciale del Partito Democratico si amplia e si rafforza, accogliendo nuove energie provenienti da tutti i circoli cittadini e dai diversi comuni del territorio. L’integrazione della nuova squadra - composta da componenti della segreteria e responsabili di dipartimento - rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di apertura, inclusione e valorizzazione delle competenze avviato dalla federazione negli ultimi due anni e mezzo.

Un percorso entusiasmante, contraddistinto da risultati importanti tanto sul piano politico quanto organizzativo. Il PD BAT ha infatti registrato successi in quasi tutte le consultazioni amministrative e ha dato un contributo determinante all’elezione di Antonio Decaro al Parlamento Europeo, raggiungendo una delle percentuali di consenso più alte d’Italia. Un risultato ottenuto grazie ad un lavoro capillare svolto sul territorio, in sinergia con i livelli locali del partito.

Fin dall’inizio, l’impegno della segreteria è stato rivolto all’allargamento della base e al coinvolgimento di tutte le componenti, con particolare attenzione ai giovani: ne è prova l’apertura delle sedi dei Giovani Democratici in quasi tutte le città della provincia. Un segnale concreto di investimento sulle nuove generazioni, considerate centrali per affrontare le sfide future.

In vista delle imminenti elezioni regionali, il rafforzamento della squadra punta a raccogliere tutte le forze che hanno accompagnato il cammino degli ultimi anni. Centrale anche il riconoscimento del ruolo dei comuni più piccoli, dove la crescita del partito è stata significativa. A Canosa di Puglia, ad esempio, è nato un gruppo oggi attivo e presente; a San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli i prossimi congressi locali porteranno nuova linfa; a Minervino Murge e Spinazzola il lavoro delle segreterie e dei gruppi consiliari è già ben visibile e apprezzato.

Questa nuova fase organizzativa mira a far convergere tutte le energie verso un obiettivo comune: rafforzare il riconoscimento del PD nella provincia e aumentare il consenso nel territorio. Un impegno che ha già portato frutti importanti anche sul piano della partecipazione: la federazione BAT è risultata la prima in Italia per numero di contribuenti che hanno destinato il 2x1000 al PD.

“Insieme possiamo affrontare le prossime sfide con entusiasmo e determinazione”, ha dichiarato il segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi.

Composizione della segreteria e responsabili di dipartimento del PD BAT

Andria

Emanuele Sgarra, Agostino Ciciriello, Mirko Malcangi, Gianni Addario, Riccardo Vaccaro, Rossella Carnicella

Barletta

Antonio Gorgoglione, Francesco Ruta, Pino Crudele, Pietro Schiusco, Filomena Seccia, Giuseppe Di Paola, Benny Messinese, Shady Alizadeh

Trani

Franco Cuna, Irene Cornacchia, Denise Detullo, Stefano Nenna

Bisceglie

Alberto De Toma, Piero Consiglio, Lucrezia Pedone

Canosa di Puglia

Nicoletta Lomuscio

Spinazzola

Paola Amendola, Federico Limongelli

Trinitapoli

Donato Piccinino

Minervino Murge

Vittorio Superbo, Teresa Sassi

Margherita di Savoia

Antonella Cusmai

San Ferdinando di Puglia

Luigi Di Pace, Gaetano Muoio