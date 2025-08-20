Auto incendiate a Margherita di Savoia. Di Bari: “Fare squadra tra istituzioni. Chiederò approfondimenti in Commissione regionale per il contrasto alla criminalità”

ANDRIA - “Quello che è accaduto a Margherita di Savoia nelle scorse notti richiede una risposta immediata. Bruciare le auto in pieno centro cittadino vuol dire minacciare l’intera comunità, una comunità che vive di lavoro, turismo, accoglienza. Per questo ho sentito la responsabilità di esserci, di guardare negli occhi i cittadini e dire chiaramente che non possiamo lasciare che la narrazione della città si riduca a questi episodi criminali”. Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari che ieri ha preso parte al consiglio comunale monotematico convocato in seguito agli incendi che negli scorsi giorni hanno distrutto decine di autovetture.

“In momenti così delicati - continua Di Bari - la forza sta nel fare squadra. Nessuno da solo può affrontare sfide di questo tipo, ma insieme, istituzioni, amministrazione, forze dell’ordine, cittadini, possiamo fare tanto. È un impegno che deve tradursi in azioni concrete, anche coinvolgendo la Commissione regionale d’inchiesta sulla criminalità organizzata, perché serve indagare, capire, prevenire. Per questo chiederò al presidente Caroli di occuparsi della questione alla ripresa delle attività. Auspico che presto vengano individuati i responsabili di questi episodi, ma è indispensabile lavorare anche sulla prevenzione. Margherita di Savoia non è una città piegata dall’illegalità, ma una comunità viva che vuole rialzare la testa. Dobbiamo raccontare e difendere la bellezza e le potenzialità di questo territorio, perché l’economia e la fiducia delle persone non possono essere ostaggio della paura. È su questo che continuerò a lavorare, con determinazione e insieme a tutti coloro che credono che un futuro diverso sia possibile”.

AGENZIA PUGLIA NOTIZIE