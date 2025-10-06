Mariana La Daga è la nuova assessora all’Ambiente: “Ripartiamo dalle scuole per una comunità più consapevole”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Un nuovo volto entra ufficialmente nella giunta comunale guidata dal sindaco Michele Lamacchia. Dopo le dimissioni di Pasquale Di Niso, annunciate nel corso del Consiglio comunale del 29 settembre (leggi), la delega all’Ambiente è stata affidata a Mariana La Daga, già consigliera comunale e capogruppo di maggioranza.

La nomina premia l’impegno dimostrato in aula e la costante presenza nella vita amministrativa cittadina. Con questa scelta, l’Amministrazione comunale intende garantire continuità al percorso politico intrapreso, affidando un settore strategico come quello ambientale ad una figura giovane ma già radicata nelle dinamiche consiliari.

Intervenendo dopo la nomina, la neoassessora ha espresso parole di gratitudine e senso di responsabilità: «È un onore per me assumere il ruolo di assessora all’Ambiente di questa città. Sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata, ragion per cui sono pronta a lavorare con impegno e dedizione per migliorare la qualità dell’ambiente nella nostra comunità. Voglio ringraziare il sindaco e tutta la maggioranza per la fiducia che mi hanno accordato».

La Daga ha annunciato di voler impostare il proprio mandato su un approccio educativo e partecipativo, ponendo le scuole al centro di un percorso di sensibilizzazione: «Uno dei principali obiettivi sarà quello di rieducare la cittadinanza ad una corretta gestione dei rifiuti, partendo proprio dagli studenti. Credo sia fondamentale insegnare ai più piccoli l’importanza della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti. I bambini sono il futuro della nostra società e possono diventare un importante veicolo di cambiamento».

In questa prospettiva, l’assessora punta a creare una rete sinergica tra amministrazione, scuole e cittadini, attraverso programmi educativi, laboratori e attività pratiche che promuovano comportamenti virtuosi: «Mi impegno a sviluppare iniziative che diffondano la cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Ma non solo le scuole: l’intera comunità deve essere coinvolta in questo processo di cambiamento. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente, perché ogni piccolo gesto conta e può fare la differenza».

L’ingresso in giunta di Mariana La Daga coincide con una fase importante per la città, impegnata ad affrontare questioni concrete legate alla gestione dei rifiuti, al miglioramento del decoro urbano e alla definizione di politiche locali più sostenibili. L’assessora ha sottolineato l’intenzione di promuovere una collaborazione costante tra amministrazione e cittadini, affinché la tutela ambientale diventi una pratica quotidiana, costruita con azioni semplici ma continuative, a partire dalle scuole fino alle abitudini quotidiane.

LUCIA DARGENIO