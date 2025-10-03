Margherita di Savoia, il consigliere Quarta presenta una mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina

MARGHERITA DI SAVOIA - Il consigliere comunale di minoranza Vittorio Emanuele Quarta ha presentato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina e la condanna delle violazioni dei diritti umani nei territori occupati. L’iniziativa, resa pubblica anche attraverso un post diffuso sui social, intende impegnare il Comune di Margherita di Savoia a farsi portavoce di un messaggio di pace, giustizia e solidarietà.

Nel documento, Quarta richiama la comunità internazionale ad una soluzione politica fondata sul principio di “due popoli, due Stati” e sottolinea l’urgenza di superare decenni di conflitti e disuguaglianze. La mozione propone inoltre di trasmettere l’atto al Governo e al Parlamento italiani, sollecitando un ruolo attivo nel promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina e un processo di pace fondato su giustizia e autodeterminazione dei popoli.

Accanto all’impegno politico e istituzionale, il testo invita a promuovere iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione, in collaborazione con scuole e associazioni del territorio, sui temi della pace, della legalità e dei diritti umani.

«Impegnare la nostra città a promuovere pace, giustizia e solidarietà - ha dichiarato Quarta - significa dare voce, anche a livello locale, a quei principi costituzionali che ripudiano la guerra e affermano la dignità di ogni popolo».

