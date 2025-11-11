Menu

Centrodestra unito a sostegno di Lobuono presidente. Distaso (FdI): «La presenza della presidente Meloni conferma la forza del nostro progetto per la Puglia»

BARI - Nella serata del 10 novembre, il Teatro Team di Bari ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Sul palco, a sostegno della candidatura di Luigi Lobuono alla presidenza della Regione Puglia, si sono alternati i vertici della coalizione di centrodestra: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepresidente Matteo Salvini, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

L’incontro, di grande rilievo politico, ha registrato una partecipazione numerosa e sentita, a testimonianza della compattezza della coalizione e della centralità della sfida pugliese per gli equilibri nazionali.

Tra i presenti anche Carla Distaso, candidata di Fratelli d’Italia nella circoscrizione BAT, che ha espresso la propria soddisfazione per aver preso parte ad un momento così significativo: «Essere qui oggi, a Bari, a supportare la candidatura di Luigi Lobuono insieme ad alcune tra le più alte cariche dello Stato è motivo di grande orgoglio. La presenza della Presidente Giorgia Meloni, una donna ammirata in tutto il mondo per la sua determinazione e per i valori che rappresenta, è un segnale forte per tutti noi che crediamo in una Puglia migliore».

Secondo Distaso, l’evento barese ha ulteriormente rafforzato il messaggio politico e i principi che Fratelli d’Italia intende promuovere anche a livello regionale: radicamento, concretezza e attenzione al territorio.

«A pochi giorni dal voto - ha aggiunto Distaso - è fondamentale ricordare l’importanza del voto consapevole. Solo così possiamo dare una svolta reale alla nostra terra, mettendo al centro il merito, la legalità e lo sviluppo».

Con il Teatro Team gremito e il sostegno dei leader nazionali, la campagna elettorale entra nella sua fase decisiva, in vista di un appuntamento elettorale che potrebbe segnare una svolta alla guida della Regione Puglia.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Carla Distaso

