Canosa di Puglia, presentati i candidati di Fratelli d’Italia nella BAT. Lobuono: «Votare è un atto di responsabilità verso la Puglia»

CANOSA DI PUGLIA - Domenica 9 novembre, presso la sala ricevimenti La Corte di Opaka di Canosa di Puglia, si è svolto l’incontro politico promosso da Fratelli d’Italia per la presentazione dei propri candidati al Consiglio regionale nella circoscrizione BAT, in vista delle elezioni regionali della Puglia.

Alla serata hanno partecipato l’europarlamentare e coordinatore provinciale on. Francesco Ventola, il sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale on. Marcello Gemmato, l’on. Mariangela Matera, il candidato presidente del centrodestra Luigi Lobuono, il sindaco di Canosa di Puglia Vito Malcangio, il vicesindaco Fedele Lovino e numerosi amministratori provenienti da tutta la provincia di Barletta-Andria-Trani. (Foto)

Ad aprire i lavori è stato l’on. Francesco Ventola, coordinatore provinciale del partito, che ha presentato i cinque candidati di Fratelli d’Italia nella circoscrizione BAT - Flavio Civita, Carla Distaso, Andrea Ferri, Riccardo Memeo e Tonia Spina - sottolineandone la competenza, l’esperienza e il radicamento territoriale.

È poi intervenuta l’on. Mariangela Matera, che ha espresso gratitudine verso i candidati «per la coerenza politica e l’impegno costante nelle comunità locali», evidenziando come «Fratelli d’Italia chiede ai cittadini un voto di fiducia fondato su competenza e continuità». Richiamando l’esempio di Giorgia Meloni, «la cui affermazione, un tempo considerata improbabile, costituisce oggi una testimonianza concreta di credibilità e autorevolezza, riconosciuta tanto in ambito nazionale quanto internazionale». Matera ha invitato i cittadini a sostenere la lista di Fratelli d’Italia e il candidato presidente Luigi Lobuono, definendo il voto «un impegno collettivo verso il futuro della Puglia».

Il sottosegretario alla Salute on. Marcello Gemmato ha concentrato il suo intervento sulla sanità pugliese, definendo la Regione «tra le ultime per qualità dei servizi erogati», nonostante gli «ingenti finanziamenti statali» ricevuti. «Le liste d’attesa - ha dichiarato il sottosegretario - non possono essere gestite come relazioni clientelari: la sanità deve tornare ad essere un servizio pubblico, non uno strumento di consenso». Gemmato ha aggiunto di aver chiesto a Lobuono «sei mesi per lavorare sull’abbattimento delle liste d’attesa».

Nel corso del dibattito, l’on. Francesco Ventola ha offerto una valutazione complessiva dei vent’anni di governo regionale del centrosinistra, evidenziando «la chiusura di ospedali, la riduzione dei posti letto, il blocco di cantieri pur in presenza di fondi disponibili e una gestione dei rifiuti priva di pianificazione». L’europarlamentare ha quindi richiamato l’attenzione sulla mancanza di investimenti in trasporti, infrastrutture e turismo, «un comparto lasciato alla sola iniziativa privata per l’assenza di una legge regionale adeguata», concludendo con un appello alla mobilitazione del territorio della BAT.

Nell’intervento conclusivo, il candidato presidente Luigi Lobuono ha dichiarato di percepire «una crescente richiesta di cambiamento» emersa nei numerosi incontri con i cittadini, indicando sanità, lavoro e sostegno ai giovani come priorità del suo programma. «Votare - ha affermato Lobuono - non è un gesto formale, ma un atto di responsabilità verso la Puglia. Le inaugurazioni senza servizi, gli ospedali senza personale e le attese di anni per una visita dimostrano l’inefficienza dell’attuale gestione. Serve un cambio di metodo: il cittadino deve tornare al centro».

Soddisfazione per la grande partecipazione di pubblico è stata espressa dalla candidata al Consiglio regionale Carla Distaso, che ha definito l’incontro «un segnale di unità attorno alla candidatura di Luigi Lobuono e ai valori di Fratelli d’Italia». Distaso ha rilanciato i temi cardine della campagna - famiglia, lavoro, sanità e agricoltura - soffermandosi in particolare su quest’ultima, «centrale per un territorio che sta affrontando gravi difficoltà», con un chiaro riferimento alla crisi idrica che colpisce l’agricoltura pugliese. Ha infine rivolto una critica al centrosinistra: «In campagna elettorale le parole contano, ma noi, dopo le parole, passeremo ai fatti: quello che loro non hanno fatto per vent’anni».

L’incontro si è concluso in un clima di unità e partecipazione, a conferma della coesione di Fratelli d’Italia e dell’attenzione del partito verso le istanze del territorio. Tra proposte, analisi e richiami alla responsabilità civica, è emersa la volontà di rimettere al centro il cittadino e le comunità della BAT, con lo sguardo rivolto al futuro della Puglia.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Carla Distaso