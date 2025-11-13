Al NicoLAB si chiude il ciclo dei tavoli programmatici promossi da Nicola Rutigliano: cresce la partecipazione e l’impegno per una politica condivisa e vicina al territorio

TRINITAPOLI - Con i tavoli programmatici dedicati a cultura e spettacolo, giovani, diritti, partecipazione, formazione e sport si è concluso al NicoLAB il ciclo di incontri dedicato all’ascolto, al dialogo e al confronto. Un percorso finalizzato a raccogliere idee e proposte per costruire un’azione politica condivisa, calibrata sulle reali esigenze di chi vive quotidianamente questi settori e ne conosce punti di forza e criticità.

La partecipazione, sempre numerosa, qualificata e propositiva, testimonia la forte volontà di collaborazione da parte di cittadini, associazioni, imprenditori e lavoratori, uniti dal desiderio di contribuire al raggiungimento di obiettivi comuni orientati all’interesse pubblico.

A tutti coloro che hanno preso parte ai tavoli va il mio sincero e sentito ringraziamento. Questo entusiasmo mi sprona a proseguire su una strada nella quale credo profondamente: solo insieme, con una visione plurale e lungimirante, possiamo davvero lasciare il segno, adottando scelte giuste e mirate.

Non a caso, il mio slogan è “Vi porto con me in Regione”. La mia candidatura rappresenta non solo un gruppo coeso, ma un’intera Comunità che oggi può ambire alla rappresentanza che merita in Regione, costruendo un filo diretto con il Governo regionale. È la candidatura di un Territorio che vuole crescere e che ha tutte le potenzialità per farlo.

Andiamo in Regione. Vi porto con me in Regione. Con Antonio Decaro Presidente.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Nicola Rutigliano