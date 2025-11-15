Trinitapoli, Giannella e Consiglio presentano Rutigliano: «Competenza e ascolto per rappresentare il territorio della BAT in Regione»

TRINITAPOLI - Si è tenuto questa mattina presso il Bar Salpi l’incontro con l’ing. Nicola Rutigliano, candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista “Decaro Presidente”.

A presentarlo alla comunità trinitapolese sono stati la consigliera comunale Antonia Giannella e il vicesindaco del Comune di Bisceglie, Nicola Consiglio, che hanno sottolineato il valore di una candidatura radicata nell’impegno civico e orientata a dare voce ai bisogni reali dei territori. (Foto)

L’ing. Rutigliano ha definito il proprio percorso una scelta “civica”, spiegando di essere stato fortemente voluto da Antonio Decaro per competenza e preparazione nei principali ambiti dello sviluppo locale. L’incontro, informale e partecipato, ha registrato una nutrita presenza di cittadini interessati ad ascoltare e confrontarsi sui temi centrali per il futuro della BAT.

Nel corso degli interventi sono stati affrontati diversi argomenti - imprenditorialità, turismo, sanità e politiche territoriali - con un filo conduttore condiviso: la necessità di costruire una rete stabile e concreta all’interno della sesta provincia, superando una marginalizzazione che negli anni ha penalizzato soprattutto i comuni più piccoli. Trinitapoli è stata indicata come simbolo delle realtà che più necessitano di ascolto, sostegno e investimenti per colmare le distanze e ridurre le disuguaglianze.

Secondo i relatori, chi rappresenterà la BAT in Consiglio regionale dovrà lavorare per ricucire il divario non solo tra una provincia e l’altra, ma anche tra i comuni della stessa provincia, mantenendo alta l’attenzione su quelli meno popolosi.

In chiusura, la consigliera Giannella ha richiamato il senso dell’impegno politico avviato da Antonio Decaro: «Se vogliamo davvero dar seguito al progetto di rinnovamento in politica, dobbiamo partire dalla scelta dei candidati». E ha concluso esprimendo piena fiducia nella candidatura: «Sono sicura che l’ing. Rutigliano, per la sua competenza e la sua capacità di ascolto, saprà rappresentare al meglio questo territorio».

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Nicola Rutigliano