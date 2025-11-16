Rifiuti, Xylella, liste d’attesa e crisi idrica: Fratelli d’Italia Margherita di Savoia denuncia “i disastri ereditati dal governo di centrosinistra in Puglia”

MARGHERITA DI SAVOIA - Nella BAT il clima politico è ormai rovente e la campagna elettorale si sta giocando a colpi di affondi diretti. Luigi Lobuono, insieme alla squadra di Fratelli d’Italia - Riccardo Memeo, Andrea Ferri, Flavio Civita, Tonia Spina e Carla Distaso - va all’attacco denunciando “i disastri ereditati dal ventennio di governo del centrosinistra”: Xylella lasciata correre, il disastro della gestione scellerata dei rifiuti, acqua programmata “solo nei comunicati”, sanità regionale travolta da liste d’attesa che nella BAT vengono definite “un incubo quotidiano”.

Nel mirino c’è soprattutto il nuovo posizionamento di Antonio Decaro, sempre più distante da Michele Emiliano. Nei corridoi della politica territoriale la lettura è netta: Decaro si muove come se la partita fosse già chiusa, come se la vittoria fosse un passaggio formale. Una percezione che nel centrodestra non solo non viene accettata, ma viene utilizzata come arma di contrasto. “Passeggia per la Puglia come un vincitore annunciato, ma non potrà mai convincere chi conosce il territorio e che ricorda bene chi ha governato e cosa non ha funzionato”.

La squadra di Fratelli d’Italia affonda: “Chi oggi fa finta di non conoscere Emiliano lo ha sostenuto per anni. Ora si sfila per non pagare il conto. Ma i cittadini vedono tutto”. Fratelli d’Italia parla di “campagna costruita sul maquillage, non sui risultati”. La gente è stanca di chi promette cambiamento dopo aver governato per un ventennio.

Lobuono chiude il cerchio: “La BAT non accetta narrazioni precotte. Qui i problemi non si nascondono con un sorriso da campagna elettorale. Decaro dovrebbe prima spiegare le liste d’attesa infinite, i campi devastati dalla Xylella, l’emergenza rifiuti e le promesse sull’acqua mai mantenute”.

Il territorio ribolle. E la sensazione, sempre più chiara, è che nella BAT nessuno sia disposto a lasciare a Decaro una vittoria annunciata con le sue sfilate dove sotto i tappeti nasconde i disastri della sua sinistra.

