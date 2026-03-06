Il sindaco Di Feo aggiorna le deleghe assessorili: «Garantire risposte sempre più efficaci alle esigenze della città»

TRINITAPOLI - Il sindaco Francesco di Feo ha aggiornato la distribuzione delle deleghe all’interno della Giunta comunale. La revisione è stata formalizzata con il Decreto sindacale n. 7 del 5 marzo 2026, con cui il primo cittadino ha ridefinito alcune competenze assessorili mantenendone invariate altre.

Il provvedimento interviene parzialmente sull’assetto stabilito con il decreto di nomina della Giunta del 6 novembre 2024 e punta a rendere più funzionale l’organizzazione delle attività amministrative e il coordinamento dell’azione di governo cittadino.

Nel dettaglio, la nuova articolazione delle deleghe è la seguente.

COSIMO DAMIANO MUOIO: vicesindaco; manutenzioni, arredo urbano, polizia locale, protezione civile, viabilità urbana e rurale, bilancio.

ANTONIA IODICE: assessore; verde pubblico, ambiente e natura, servizi cimiteriali, servizi ecologici, prevenzione del randagismo, sanità.

MARIA ROSARIA CAPODIVENTO: assessore; servizi sociali, politiche giovanili, politiche comunitarie, pari opportunità, accesso ai servizi pubblici e alla persona.

GIOVANNI LANDRISCINA: assessore; attività produttive, commercio, eventi e spettacolo, agricoltura, sport e turismo, pubblica istruzione e cultura.

LUIGI DI LEO: assessore esterno; patrimonio, urbanistica, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica (ERP), transizione digitale e PNRR.

Il decreto conferma inoltre il ruolo di vicesindaco a Cosimo Damiano Muoio, ai sensi dell’articolo 46 del Testo Unico degli Enti Locali.

Restano invece in capo al sindaco Francesco di Feo le deleghe relative a sicurezza, legalità e personale.

«L’aggiornamento delle deleghe - sottolinea il sindaco - risponde alla volontà di rafforzare l’azione amministrativa e migliorare il coordinamento delle attività della Giunta, con l’obiettivo di garantire risposte sempre più efficaci alle esigenze della città e della comunità di Trinitapoli».

GAETANO DALOISO