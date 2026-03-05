Consiglio comunale, prima seduta del 2026: presentati la nuova Giunta e i dirigenti vincitori dei concorsi, approvati i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - La prima seduta di consiglio comunale del 2026 si è svolta in un clima di costruttiva collaborazione da parte delle forze politiche in aula, come riflette il voto dell’assemblea sui punti all’ordine del giorno.

Tutti presenti i consiglieri in aula. La seduta si è aperta con la presentazione da parte del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto dei nominativi dei componenti della nuova Giunta Comunale, facendo seguito ai Decreti Sindacali nn. 186, 187, 188, 189 e 190 del 22 dicembre 2025 riportati nel nostro C.S. n. 107/25, e dei nuovi dirigenti risultati vincitori delle procedure concorsuali: il dott. Fabrizio Falcone, riconfermato dirigente dei servizi economico-finanziari, la dott.ssa Antonia Rutigliano, dirigente dell’area giuridico-amministrativa e l’ing. Nicola Crocitto, dirigente dell’area tecnica-LL.PP. (Video)

Contestualmente la consigliera comunale Elena Muoio ha formalizzato in aula la sua adesione al gruppo misto comunicata all’Ente lo scorso 8 gennaio.

La ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.1.2026, che recepisce l’accesso a tre finanziamenti messi a disposizione dai fondi PNRR, e le conseguenti variazioni al programma triennale dei lavori pubblici, degli acquisti e dei servizi ed al bilancio di previsione sono state approvate all’unanimità.

La ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, esplicitata attraverso una relazione che attesta l’efficienza e la qualità degli stessi nel pieno rispetto degli standard previsti dal contratto di servizio, è stata approvata con 13 voti favorevoli (con la maggioranza hanno votato i consiglieri Galiotta e Di Lecce) mentre i 4 consiglieri del gruppo misto si sono astenuti.

«Sono soddisfatto di come l’assemblea cittadina ha vissuto questo primo appuntamento del 2026 - commenta il Sindaco Lodispoto - e colgo l’occasione per dare atto pubblicamente ai consiglieri di minoranza Grazia Galiotta, Gianluca Di Lecce e Giovanni Leone di essersi fattivamente adoperati assieme alla maggioranza per affrontare e risolvere il problema degli allagamenti, con particolare riferimento a quanto avvenuto all’indomani del nubifragio di venerdì 29 agosto: questo è un atteggiamento davvero degno di una opposizione matura e responsabile che lavora per il bene del nostro paese».

