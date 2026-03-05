Menu

Info Corriere

___________
  • Barra nera

Politica

Consiglio comunale, prima seduta del 2026: presentati la nuova Giunta e i dirigenti vincitori dei concorsi, approvati i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - La prima seduta di consiglio comunale del 2026 si è svolta in un clima di costruttiva collaborazione da parte delle forze politiche in aula, come riflette il voto dell’assemblea sui punti all’ordine del giorno.

Tutti presenti i consiglieri in aula. La seduta si è aperta con la presentazione da parte del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto dei nominativi dei componenti della nuova Giunta Comunale, facendo seguito ai Decreti Sindacali nn. 186, 187, 188, 189 e 190 del 22 dicembre 2025 riportati nel nostro C.S. n. 107/25, e dei nuovi dirigenti risultati vincitori delle procedure concorsuali: il dott. Fabrizio Falcone, riconfermato dirigente dei servizi economico-finanziari, la dott.ssa Antonia Rutigliano, dirigente dell’area giuridico-amministrativa e l’ing. Nicola Crocitto, dirigente dell’area tecnica-LL.PP. (Video)

Contestualmente la consigliera comunale Elena Muoio ha formalizzato in aula la sua adesione al gruppo misto comunicata all’Ente lo scorso 8 gennaio.

La ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.1.2026, che recepisce l’accesso a tre finanziamenti messi a disposizione dai fondi PNRR, e le conseguenti variazioni al programma triennale dei lavori pubblici, degli acquisti e dei servizi ed al bilancio di previsione sono state approvate all’unanimità.

La ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, esplicitata attraverso una relazione che attesta l’efficienza e la qualità degli stessi nel pieno rispetto degli standard previsti dal contratto di servizio, è stata approvata con 13 voti favorevoli (con la maggioranza hanno votato i consiglieri Galiotta e Di Lecce) mentre i 4 consiglieri del gruppo misto si sono astenuti.

«Sono soddisfatto di come l’assemblea cittadina ha vissuto questo primo appuntamento del 2026 - commenta il Sindaco Lodispoto - e colgo l’occasione per dare atto pubblicamente ai consiglieri di minoranza Grazia Galiotta, Gianluca Di Lecce e Giovanni Leone di essersi fattivamente adoperati assieme alla maggioranza per affrontare e risolvere il problema degli allagamenti, con particolare riferimento a quanto avvenuto all’indomani del nubifragio di venerdì 29 agosto: questo è un atteggiamento davvero degno di una opposizione matura e responsabile che lavora per il bene del nostro paese».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO

Margherita di Savoia Lodispoto Bernardo Galiotta Grazia Consiglio comunale Muoio Elena Di Lecce Gianluca Leone Giovanni Lavori pubblici PNRR Falcone Fabrizio Giunta comunale Rutigliano Antonia Crocitto Nicola