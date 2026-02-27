SP2, Malcangio replica a Lodispoto: «Si adoperi fattivamente per la ripresa dei lavori, trascorsi invano due anni»

CANOSA DI PUGLIA - In data odierna, il sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio, ha provveduto ad inoltrare al presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, una missiva relativa allo stato della SP2, richiedendo un impegno fattivo affinché i lavori possano riprendere.

«Egregio Presidente, avrei gradito un suo intervento formale, teso a chiarire le ragioni per le quali i lavori sulla SP2, tratto Canosa di Puglia, iniziati nel 2019, finanziati con risorse regionali “Strada facendo” e con bilancio provinciale, sono fermi dal 2021, piuttosto che elencare interventi finanziati nel 2018, 2020, 2021, 2022 e i cui lavori non sono ancora iniziati (e siamo nel 2026).

La mancata approvazione del Bilancio di Previsione non ha alcuna attinenza con i lavori e con i finanziamenti di cui sopra. Del resto, le ricordo che, in un Consiglio provinciale monotematico dell’8 aprile 2024, lei stesso ebbe a dichiarare che i lavori sarebbero ripresi. Ebbene, sono trascorsi invano altri due anni. Non è mio interesse entrare in polemica con lei, anche perché ho già, e più volte, espresso le mie considerazioni negative sul suo modo di amministrare la nostra Provincia.

È nell'interesse dei miei concittadini e delle migliaia di persone che, ogni giorno, percorrono la SP2, rischiando la propria sicurezza ed incolumità, che le chiedo di adoperarsi fattivamente per la ripresa dei lavori, così da non dover essere costretto ad adire altre Autorità».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia