Provincia BAT, nuovo affondo di Ventola (FdI): «Lodispoto si dimetta e consenta di nominare un commissario che approvi il bilancio»

ANDRIA - Non è un affondo isolato, la richiesta di dimissioni rivolta al presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, arriva al termine di una sequenza di prese di posizione che l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Ventola porta avanti da settimane.

Dopo il comunicato del presidente Lodispoto sui “64 milioni di euro di opere bloccate per la mancata approvazione del bilancio” (leggi), Ventola torna all’attacco e chiede apertamente un passo indietro: «Il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, si dimetta da presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani e consenta al Ministero dell’Interno di nominare un commissario che approvi il bilancio, ridia slancio all’attività amministrativa ed indichi le elezioni per eleggere un nuovo presidente ed un nuovo consiglio».

Parole nette, accompagnate da un giudizio politico altrettanto duro: «Non rimanga incollato alla poltrona nonostante non goda più della fiducia politica di chi lo ha eletto». Secondo Ventola, Lodispoto continuerebbe ad impegnare il proprio tempo «ad allineare una serie infinita di giustificazioni per i ritardi e le sospensioni dei lavori in numerosi cantieri stradali e scolastici».

Nel mirino finiscono anche le ricadute sul tessuto economico locale: «Le aziende del territorio sono bloccate in attesa di riscontri dalla Provincia per le diverse autorizzazioni di cui è competente: allacci energia elettrica, Genio civile, autorizzazioni ambientali…», afferma l’europarlamentare FdI, che parla apertamente di “paralisi amministrativa”.

Non è la prima volta che Ventola invoca le dimissioni del presidente della Provincia BAT. Già a gennaio, l’esponente di Fratelli d’Italia aveva sollecitato un cambio alla guida dell’ente, tornando poi alla carica nelle settimane successive, dopo le dimissioni in blocco di gran parte dei consiglieri provinciali e lo scioglimento del Consiglio. Anche in quella fase, l’europarlamentare aveva parlato di una “situazione ormai insostenibile”, richiamando la perdita di fiducia politica e lo stallo sul bilancio.

Nella nota diffusa ieri, Ventola ribadisce il concetto di fine corsa: «C’è un tempo per tutto: dopo sei anni e più di governo della Provincia, amministrata a “suo modo”, Lodispoto si dimetta». E chiude con un appello diretto al campo progressista: «Rivolgo un appello a tutte le forze di centrosinistra a cui Lodispoto fa riferimento, che ad onor del vero lo hanno già sfiduciato, di impegnarsi affinché finisca questa assurda situazione che sta facendo vergognare il nostro territorio in tutta Italia».

Redazione CorriereOfanto.it