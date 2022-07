Piano sociale di Zona “Tavoliere Meridionale”: tre stabilizzazioni per potenziare l’ambito dei servizi sociali

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Un’assistente sociale, una psicologa ed una impiegata del settore amministrativo: sono queste le tre figure che ieri hanno firmato a San Ferdinando di Puglia la stabilizzazione, dopo tre anni di operato al Piano sociale di Zona. Agnese Capurso, Marta Stella e Alessandra Marzulli presteranno servizio a tempo indeterminato per l'Ambito territoriale di San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia. (Foto)

«Individuata la necessità di stabilizzare il personale precario - spiega l’assessore comunale alle Politiche sociali, Cinzia Petrignano -, siamo riusciti ad utilizzare le risorse finanziarie derivanti dal Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, e quelli rivenienti dal Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. A questi, si sommano il Fondo Pon Inclusione 2014-2020 e quello di Solidarietà comunale 2021 che ha il preciso obiettivo di potenziare il settore dei servizi sociali.

«Il raggiungimento di questo traguardo - commenta la sindaca Arianna Camporeale - regala una doppia soddisfazione: da un lato siamo riusciti a garantire continuità occupazionale a chi con impegno nel recente passato ha operato per la comunità del Psz. Dall'altro abbiamo assicurato la continuazione di servizi via via divenuti indispensabili per affrontare le crescenti esigenze ed i disagi patiti da famiglie in difficoltà e persone fragili».

