Solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore: ritorna il “tempo dell’abbraccio” tra i salinari e il loro amato Protettore

MARGHERITA DI SAVOIA - «Carissimi, ritorna, dopo due anni d’interruzione a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, “la festa” della nostra città, la festa patronale del Santissimo Salvatore, così come l’abbiamo sempre vissuta. (Leggi Programma)

Ritorna il “tempo dell’abbraccio” tra i salinari e il loro amato Protettore. Questo abbraccio del Santissimo Salvatore al nostro popolo vogliamo vederlo simboleggiato nelle acque del mare e della salina che lambiscono la nostra terra.

La festa patronale del 2022 sia vissuta da tutti, salinari e non, come il momento favorevole per tornare a “tuffarsi nell’immenso mare del Suo amore” che tutti accoglie.

La Sacra Icona tornerà a percorrere le strade della nostra città. Il passaggio del Santissimo Salvatore, come acqua fresca e limpida, doni vita e salvezza a tutti, provveda ai nostri bisogni e ci renda creature nuove.

Viviamo questi giorni della novena e della festa patronale nella preghiera e nella lode a Cristo Salvatore, con le braccia e i cuori aperti all’accoglienza dei fratelli.»

La Commissione Liturgia, Don Matteo Martire (parroco), Don Michele, Diac. Antonio