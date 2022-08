Parte il progetto di solidarietà “Accoglienza e dignità”, realizzato dalle Caritas parrochiali e dall’Unitalsi

MARGHERITA DI SAVOIA - Venerdì 12 agosto 2022, a Margherita di Savoia, in Via Africa Orientale, presso la Sede della Caritas della Parrocchia SS. Salvatore e dell’Unitalsi, alle ore 18, sarà dato il via al progetto di solidarietà “Accoglienza e dignità”, realizzato dalle Caritas parrocchiali della Città in collaborazione con la locale sottosezione dell’Unitalsi.

Saranno presenti: l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, Don Sergio Pellegrini, Vicario generale; Diac. Ruggiero Serafini, delegato episcopale per la Caritas; Don Matteo Martire, Parroco della Chiesa Madre; Leonardo Bassi, economo diocesano; Diac. Antonio Diella, responsabile Caritas cittadina.

Il progetto, finanziato con i fondi dell’8 per mille della Diocesi, durerà un anno e consentirà ai migranti presenti o di passaggio nel territorio e alle persone e famiglie in situazione di indigenza di usufruire gratuitamente di un servizio docce e lavaggio degli indumenti e sarà realizzato in alcuni locali della sottosezione Unitalsi e della Caritas della parrocchia SS. Salvatore, grazie anche alla disponibilità della società proprietaria della locale Salina e all’impegno dei volontari delle parrocchie, dell’Unitalsi e di tutti i cittadini di buona volontà. L’accoglienza di chi è in difficoltà si concretizzerà quindi in una particolare attenzione al rispetto della dignità personale, andando incontro alle ordinarie e fondamentali esigenze di vita.

