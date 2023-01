Trinitapoli, approvato intervento di riqualificazione del campo da Basket sito in via Papa Giovanni XXIII

TRINITAPOLI - La Commissione straordinaria, nell’ambito delle progettualità a valere sui finanziamenti del FSC per investimenti in infrastrutture sociali nelle Regioni del centro-sud Italia, ha approvato, con delibera n. 54 del 2022, un intervento di “Riqualificazione del campo da Basket sito in via Papa Giovanni XXIII”.

L’opera, per un importo complessivo pari a € 47.123,13, è stata già oggetto di progettazione esecutiva e i lavori sono stati già consegnati all’operatore economico, che dovrà realizzarli nel previsto termine di quattro mesi.

Il progetto prevede un intervento complessivo di recupero del campo da gioco e di realizzazione della perimetrazione esterna.

L’opera consentirà di ampliare l’offerta di infrastrutture sportive comunali, implementando i momenti di aggregazione tra i ragazzi.

La Commissione straordinaria Ferri-Guerra-Santoro