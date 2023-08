Il Comune di San Ferdinando di Puglia lancia “PRONTrasporto”: supporto a domicilio di anziani e disabili

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - La Giunta comunale ha approvato il progetto “PRONTrasporto”, per partecipare alla “Riserva Fondo LIRE UNRRA”, l’iniziativa socio-assistenziale promossa dal Ministero dell’Interno per persone in stato di marginalità sociale o di bisogno.

Nel dettaglio, il Comune di San Ferdinando di Puglia si candida ad un finanziamento di circa 50mila euro, finalizzato al supporto a persone anziane e con disabilità, attraverso l’erogazione di servizi domiciliari. Un primo obiettivo del progetto, infatti, è assicurare ritiro e consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari, dispensati dalla farmacia territoriale della Asl della vicina Margherita di Savoia. In secondo luogo, “PRONTrasporto” punterà a garantire trasporto ed accompagnamento di anziani e disabili, privi di rete sociale di supporto, per effettuare visite mediche, terapie, piccole incombenze e servizi quotidiani.

«Oltre ai servizi erogati attraverso il Piano Sociale di Zona per l’assistenza a chi ha bisogno - spiega l’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Petrignano - abbiamo voluto candidare al bando del Viminale un progetto pensato per tanti anziani o comunque persone non autosufficienti, che ogni giorno incontrano difficoltà anche per sbrigare commissioni elementari quanto necessarie, come l’approvvigionamento di farmaci o il raggiungimento di ambulatori medici. È un modo per stare vicini con solidarietà e professionalità a chi è solo, che troppo spesso non chiede aiuto per sconforto o dignità».

Comunicato Stampa