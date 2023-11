Crisi e responsabilità sociale: riflessioni sull’incontro dell’Osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Nella giornata di ieri si è tenuta una manifestazione orientata a conoscere lo stato di vitalità del Paese.

A presiedere l’incontro, nell’ambito di un progetto definito “Osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali” è stata il Prefetto della Nostra provincia. (Leggi)

Dalle espressioni stagliate durante la discussione sui volti dei Partecipanti si deduce che la “fotografia” dello stato sociale del luogo non presenta aspetti positivi.

A dominare la presenza nell’incontro è stata la presenza dei Rappresentanti del Clero, raccoglitori e portatori di ogni forma di disagio della popolazione, a subirne e accusarne gli effetti è stata la Rappresentanza politica ivi presente, da cui si auspica anche in tempi brevissimi l’adozione della logica e necessaria conseguenza di interesse sociale derivante dalla responsabilità del dissesto sociale ed economico in cui versa il Nostro Paese.

L’assistenza umana e caritatevole apportata dalla locale Caritas ai 400 nuclei familiari Salinari costituisce un numero dalle dimensioni straordinarie, tenuto presente che l’intera popolazione ad aprile ultimo scorso contava poco più di 11mila unità, in attesa di conoscere il dato finale al p.v. 31 dicembre, indubbiamente in forte calo o diminuizione, specie tra le giovani generazioni.

Tuttavia, in quell’incontro si è discusso degli effetti degradanti o delle difficoltà economiche e sociali che il Paese e i Suoi abitanti subiscono ma non delle cause che li determinano, delle quali sarebbe stato opportuno, invece, anche parlarne.

Da diverso tempo, infatti, nel tentativo ad oggi risultato vano, purtroppo, si tenta di invitare gli amministratori e la imprenditoria locali ad una seria azione di responsabilizzazione sociale che cade in una profonda contraddizione con la presenza o partecipazione all’incontro a quell’incontro.

Probabilmente le “facce oscure” che manifestavano celava la consapevolezza della mancanza di tutela degli interessi Collettivi nel disegno elettorale e politico. Meglio far finta di preoccuparsi delle difficoltà che agire nel tentativo di affrontare le vicende e, con l’aiuto delle Istituzioni territoriali magari risolverli.

Ma, a distanza di breve termine e quasi costantemente le “urne chiamano a raccolta la popolazione” e, pertanto, non “possiamo metterci in contrasto con quella o quell’altra categoria, perché portatori di voti”. Meglio salvaguardare la “Nostra pancia”, attraverso “la politica dei fatti” che non si affrontano e non si risolvono perché a quella degli “Altri” ci pensa la Caritas.

Sarebbe risultato favorevole intervenire in quell’incontro, non nel tentativo di dire agli Onorevoli partecipanti o presenti i fatti come stanno ma di sollecitarLi una volta per tutte ad adottare quelle indispensabili iniziative orientate ad eliminare il generale stato di degrado in cui versa il Paese, perché le difficoltà sono state da tempo denunciate e i solleciti rimasti inascoltati, ragion per cui Mi sono astenuto dal partecipare.

Ma, il fatto che non può essere, così come non è sostenibile vedere la contemporanea partecipazione al piagnisteo rappresentanti di categorie che si sono “indebitamente appropriati” di una zona del Paese rilevante sotto il profilo economico e sociale e Coloro che, consapevoli del degrado, nessuna intenzione hanno mai manifestato nella vana speranza posta nella Popolazione di vedere qualificato e valorizzato il territorio, fonte economica primaria e assoluta.

È attraverso la qualificazione e la valorizzazione del territorio che, con il razionale suo sfruttamento, mediante serie e valide politiche economiche condotte da Rappresentanti socialmente responsabili si crea quel presupposto costituente l’elemento essenziale per la crescita e lo sviluppo di una Collettività e cioè della economia.

Una società economicamente solida garantisce uno sviluppo lavorativo e con esso l’autonomia e la libertà dei propri Componenti.

Avv. COSIMO DAMIANO CRISTIANO