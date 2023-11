Riunito a Margherita di Savoia l’Osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali: povertà e sicurezza in primo piano

MARGHERITA DI SAVOIA - Partecipata e ricca di spunti la tappa di questo pomeriggio a Margherita di Savoia dell’Osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali, la penultima del tour promosso dal Prefetto Rossana Riflesso nei comuni della provincia proprio per intercettare le problematiche delle singole realtà da cui potrebbero scaturire tensioni che minino la sicurezza del territorio.

Un interessante contributo è giunto dai rappresentanti delle parrocchie locali, della Caritas cittadina e della scuola, che hanno fatto emergere una sempre crescente sofferenza economica e sociale (a Margherita di Savoia sono circa 400 i nuclei familiari supportati dalla Caritas), la difficoltà da parte dell’imprenditoria locale ad intercettare figure professionali disponibili ad un’occupazione soprattutto nella stagione estiva (per la quale è stata auspicata una maggior interazione con le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale) ed una sempre più dilagante povertà educativa, che spesso si concretizza nei giovani in dipendenze patologiche o atteggiamenti criminosi. (Foto)

Emersa dunque la necessità di interventi più incisivi sulle famiglie e di una rete socio-istituzionale che individui percorsi comuni per arginare la forte crisi valoriale dei giovani.

Segnalata, inoltre, la necessità di una maggiore percezione di sicurezza durante la stagione estiva in una località a forte vocazione turistica, dove proprio nei mesi estivi si registrano maggior circolazione di denaro, spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro ed alla luce del sole e furti in ambito agricolo a fini estorsivi.

Nel corso del suo intervento il Prefetto ha ribadito alcuni dati sull’andamento della sicurezza nel comune salinaro, che dal 2003 al 2021 è stato interessato da quattordici delitti ed un caso di lupara bianca. Nell’ultimo anno, tuttavia, si è registrato un sensibile calo di tutti i reati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un’importante diminuzione anche nello specifico reato dei furti d’auto.

Il Prefetto Riflesso ed il Sindaco Lodispoto hanno rimarcato al riguardo il lavoro incessante delle Forze di Polizia, la cui presenza sul territorio è aumentata visibilmente a seguito della recente visita del Ministro dell’Interno Piantedosi e continuerà a farlo ulteriormente nei prossimi mesi (leggi, ndr).

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani