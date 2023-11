Attivato lo sportello di facilitazione digitale per semplificare l’accesso alle reti informatiche

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune di Margherita di Savoia ha inaugurato un innovativo punto di facilitazione digitale, situato nel Palazzo di Città. Questo progetto, inserito nel più ampio Piano Sociale di Zona e sostenuto dalla misura nazionale 1.7.2 del PNRR, mira a promuovere l’alfabetizzazione digitale tra i cittadini.

Questo spazio offre un servizio unico dove i cittadini, in particolare quelli tra i 18 e 74 anni, possono ricevere assistenza gratuita da esperti informatici, conosciuti come facilitatori digitali. L’obiettivo principale è di sviluppare competenze di base in informatica e favorire l’inclusione digitale, specialmente per coloro che sono ancora esclusi dall’uso di Internet e delle sue risorse.

Il facilitatore digitale gioca un ruolo cruciale nel guidare gli utenti nell’utilizzo di Internet, dispositivi digitali e servizi pubblici online, fornendo assistenza personalizzata. Questo servizio mira a rendere i cittadini più autonomi, consapevoli e responsabili nell’uso delle nuove tecnologie.

Gestito da AKA Campus, un’azienda specializzata nella formazione, il Punto Digitale Facile del Comune di Margherita di Savoia è aperto il martedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Per prenotare un appuntamento, i cittadini possono contattare il numero 379.1089689 (anche via WhatsApp) o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il Sindaco Bernardo Lodispoto ha sottolineato l’importanza di questo progetto nel migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici online. L’iniziativa, che proseguirà fino al 31 dicembre 2025, è volta a ridurre i tempi di attesa, assistere chi ha difficoltà nell’accesso ai servizi digitali e incentivare l’uso dei servizi online, semplificando così l’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione e rendendo l’accesso alle reti informatiche accessibile a tutti.

Redazione CorriereOfanto.it