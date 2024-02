Sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Ufficio della Consigliera di parità e l’Ispettorato del Lavoro d’area metropolitana Bari-BAT

ANDRIA - È stato sottoscritto dalla Consigliera di parità della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Rosa D’Alterio, e dal Direttore dell’Ispettorato del Lavoro d’Area Metropolitana Bari-BAT, Michele Campanelli, il protocollo d’intesa volto a favorire la piena applicazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere.

Nella dichiarazione di intenti sottoscritta dalle parti, e che è parte integrante del documento, Provincia ed Ispettorato del Lavoro si impegnano, nell’ottica di una consolidata sinergia istituzionale, a recepire quanto statuito dal protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale e a dare nuovo impulso alla normativa vigente.

Il protocollo d’intesa consta di 5 articoli, relativi alle azioni di collaborazione, all’accesso ai dati statistici, alla pianificazione degli accessi ispettivi, alle attività formative ed agli incontri istituzionali: l’obiettivo è giungere ad una azione coordinata e finalizzata a rimuovere eventuali comportamenti discriminatori, a sanare possibili situazioni di squilibrio e ad affermare una maggiore consapevolezza delle azioni di tutela delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, prevedendo azioni tese a rafforzare conoscenze e competenze in materia.

«Le parti hanno convenuto - dichiara la Consigliera di parità della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Dott.ssa Rosa D’Alterio - di intraprendere ogni iniziativa possibile per favorire una effettiva parità di genere sui luoghi di lavoro, in modo particolare in riferimento alla situazione occupazionale maschile e femminile, allo stato delle assunzioni, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro e della formazione professionale ed alla tutela del ruolo genitoriale di lavoratrici e lavoratori con attenzione, quindi, anche al tema della conciliazione e condivisione dei tempi di vita e lavoro».

Comunicato Stampa Provincia di Barletta-Andria-Trani