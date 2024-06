Contrasto all’abusivismo commerciale: la Guardia di Finanza sequestra 3 quintali di prodotti ortofrutticoli, successivamente donati alla Caritas e alla Pia Casa “San Giuseppe”

MARGHERITA DI SAVOIA - Presso la Caserma “Aiutante di Battaglia Salvatore Parente”, sede della Tenenza di Margherita di Savoia comandata dal Sten. Francesco Morgese, ieri mattina sono stati consegnati alla Caritas e alla Pia Casa “San Giuseppe” di Margherita di Savoia oltre 3 quintali di prodotti ortofrutticoli, sottoposti a sequestro dalle locali Fiamme Gialle all’esito di un’attività di contrasto all’abusivismo commerciale.

I militari, individuato un soggetto che sottoponeva alla vendita i prodotti in area pubblica senza alcuna licenza commerciale, a prezzi talvolta superiori a quelli di mercato, sono intervenuti e, a conclusione dell’iter amministrativo a cura del Comune, hanno disposto la confisca e la successiva devoluzione per non sprecare i prodotti e destinarli ad enti caritatevoli.

E così, le derrate alimentari sono state consegnate al vice-presidente della Caritas margheritana e alla Madre Superiora della Pia Casa “San Giuseppe”, per essere destinate alle famiglie più bisognose del territorio e alla mensa gestita dalla “Congregazione Serve dei Poveri” che gestisce la citata Pia Casa.

Caritas e Suore hanno ringraziato i finanzieri per la quotidiana attività svolta a tutela della legalità e per l’iniziativa benefica rivolta a tutti coloro che versano in condizioni di difficoltà economica e si rivolgono alla mensa solidale.

GAETANO SAMELE