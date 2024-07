Per il sesto anno consecutivo la Bandiera Verde sventola sulle spiagge di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Alla presenza del Dott. Italo Farnetani, presidente dell’International Workshop of Green Flags, sono state consegnate a Fasano le Bandiere Verdi 2024 alle città pugliesi le cui spiagge sono state riconosciute a misura di bambino: fra le località premiate, per il sesto anno consecutivo, figura anche Margherita di Savoia.

A ritirare il prestigioso vessillo c’era il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «I criteri per il riconoscimento di questo simbolo sono oggettivi e dipendono dalla valutazione dei pediatri: per questo motivo la conferma della Bandiera Verde, che ci viene assegnata ininterrottamente dal 2019, è motivo di orgoglio per tutta la comunità salinara. Ci tengo a dire che, in base al netto miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, siamo già certi di poter recuperare per i prossimi due anni la Bandiera Blu che quest’anno non abbiamo potuto ricevere a causa delle difficoltà riscontrate per il passaggio del gestore del servizio nel 2022: le percentuali ci dicono che per 2023 il target è stato raggiunto ed anche per il 2024 si conferma il trend positivo. Per quanto riguarda la Bandiera Verde, voglio espressamente ringraziare l’assessore al turismo Francesca Santobuono che mi ha accompagnato in questi anni nel percorso di tale riconoscimento, e due persone che non fanno più parte della nostra amministrazione ma che a tempo debito hanno dato il loro contributo per l’ottenimento dell’ambito vessillo: mi riferisco all’ex assessore al turismo Grazia Galiotta e all’ex presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Napoletano».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO