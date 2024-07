Al via le colonie estive inclusive, nell’ambito del progetto “Educhiamo”. Unità cinofile in spiaggia e “ombrellone sociale” tra le novità di quest’anno

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Sono partite le colonie estive inclusive a cura della Cooperativa Martino, nell’ambito del progetto “Educhiamo”. Circa 100 minori (dai 6 ai 17 anni) segnalati dai Servizi sociali comunali raggiungono ogni mattina lo stabilimento Bonita Beach a Margherita di Savoia. Il soggiorno balneare terminerà l’11 agosto. Quest’anno, anche cani di salvataggio e “ombrellone sociale” per famiglie.

Lunedì, all’avvio delle quattro settimane di attività, la visita della sindaca di San Ferdinando di Puglia e presidente del Piano Sociale di Zona, Arianna Camporeale, e degli assessori alle Politiche sociali dei tre Comuni dell’Ambito: Cinzia Petrignano, Grazia Damato e Maria Iannella. In spiaggia, giochi, condivisione, bagno in mare con la supervisione degli animatori e dei partecipanti più grandi, già impegnati anche nel progetto inclusivo “Bibliotechiamo”.

Ieri, singolare iniziativa di prevenzione: in spiaggia dalle 9.30 alle 12, le unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio della Protezione Civile, per giocare con i bambini e vigilare sui bagnetti, raccogliendo un’importante banca dati olfattiva dell’odore dei bambini. L’esperimento si ripeterà venerdì 19 e martedì 23 luglio prossimi. Gli animatori spiegheranno ai piccoli bagnanti le funzioni e i compiti dei tre labrador addestrati. Lifeguard Italia (Servizo di salvataggio in mare) ha messo a disposizione un bagnino di mare che supervisionerà per tutta durata della colonia, aggiungendosi al personale addetto in spiaggia.

«Garantire spensieratezza e divertimento ai nostri bambini è un dovere dell’amministrazione comunale - spiega la presidente del Piano Sociale di Zona, Arianna Camporeale - ed anche quest’anno siamo andati incontro a tutti, nell’ottica dell’inclusione che è e resta la parola d’ordine. Oltre al soggiorno balneare ai minori, la novità di quest’estate 2024 è l’ombrellone sociale: uno spazio riservato alle famiglie che faticano a permettersi la spesa di una giornata al mare. Ma è estate per tutti e nessuno deve restare indietro».

Comunicato Stampa Piano Sociale di Zona