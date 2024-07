Le Terme di Margherita di Savoia ottengono la certificazione per la parità di genere

MARGHERITA DI SAVOIA - Siamo lieti di annunciare che le Terme di Margherita di Savoia hanno ottenuto l’Attestato di Certificazione per la Parità di Genere, UNI/PdR 125:2022, n. Certificato TMS-U290524, un importante riconoscimento dell’impegno continuo per la promozione dell’uguaglianza di genere all’interno dell’ambiente di lavoro.

“Questo prestigioso attestato testimonia i nostri sforzi per garantire pari opportunità e condizioni lavorative a tutti i nostri dipendenti, senza distinzione di genere,” ha dichiarato Marina Lalli, Direttore Generale delle Terme di Margherita di Savoia. “L’ottenimento di questa certificazione riflette la nostra dedizione a creare un ambiente inclusivo e diversificato, dove ogni individuo può prosperare e contribuire al successo dell’azienda.”

Negli ultimi anni, le Terme di Margherita di Savoia hanno implementato una serie di iniziative volte a promuovere la parità di genere, tra cui:

• programmi di formazione e sviluppo professionale mirati a supportare la crescita e l’avanzamento delle donne all’interno dell’azienda;

• misure per garantire parità retributiva;

• attività di sensibilizzazione per promuovere una cultura aziendale inclusiva.

Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questa certificazione. Questo riconoscimento è il risultato del lavoro e dell’impegno di tutta la nostra squadra. Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente e per essere un esempio positivo nel nostro settore.

L’ottenimento dell’Attestato per la Parità di Genere non è un traguardo, ma un punto di partenza per ulteriori progressi. Le Terme di Margherita di Savoia si impegnano a mantenere e rafforzare le pratiche che promuovono l’uguaglianza e l’inclusione, consapevoli che un ambiente di lavoro equo e rispettoso è fondamentale per il benessere dei dipendenti e il successo dell’azienda.

Comunicato Stampa Terme di Margherita di Savoia