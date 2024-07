Dopo tre mesi d’attesa, finalmente utilizzabile il campo comunale di padel di San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Dopo tre mesi di attesa, i cittadini sanferdinandesi potranno finalmente utilizzare il campo comunale di padel. La nuova struttura sportiva, realizzata in via Gramsci, è stata inaugurata agli inizi di aprile 2024 dall’amministrazione comunale, e in quella occasione la sindaca Arianna Camporeale e l’assessore allo sport Roberto Lombardi avevano assicurato che dal 15 aprile successivo sarebbe stato possibile utilizzare l’impianto, mediante prenotazione presso l’Ufficio Sport del Comune, in attesa di esternalizzare la gestione della struttura a partire dal prossimo settembre. In quella occasione furono offerti ai dirigenti scolastici e agli alunni del “Dell’Aquila” e del “Giovanni XXIII”, presenti alla manifestazione, dimostrazioni di gioco e palleggi.

Le ragioni del ritardo dell’entrata in funzione della struttura non sono state ancora spiegate. Giova, però, ricordare che nelle ore precedenti all’inaugurazione si erano registrate polemiche sulterreno di gioco, tanto che l’assessore Lombardi ebbe a replicare: “Anche di fronte ad iniziative valide, c’è chi muove critiche pretestuose ed infondate, sostenendo che il manto erboso fosse usato, non nuovo. Ma, evidentemente, questi signori ignorano che la sabbia viene sistemata sull’erbetta sintetica appositamente: serve da antiscivolo per i giocatori ed evita rimbalzi irregolari per la pallina. Altro che manto usurato”.

Da oggi, gli appassionati sanferdinandesi di questo sport non saranno più costretti a recarsi presso i due campi della vicina Trinitapoli o quelli di Barletta; basterà prenotare, chiamando, dal lunedì al venerdì (dalle ore 10 alle ore 12) ed il martedì pomeriggio (dalle ore 16 alle ore 18), l’Ufficio Sport del Comune di San Ferdinando di Puglia ai numeri 0883.626212 e 0883.626235. In alternativa, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Concordato l’orario, sarà necessario pagare in anticipo con PagoPA.

GAETANO SAMELE