“Emozioni in piazza”: a San Ferdinando di Puglia il primo showlab che avvicina il mondo della psicologia e della salute mentale alla cittadinanza

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Ieri sera, piazza della Costituzione ha brillato di una luce nuova grazie alla prima edizione di “Emozioni in piazza”, uno showlab innovativo che mira a creare un ponte tra il mondo della psicologia, della salute mentale e la cittadinanza. L’evento ha segnato un importante passo avanti nella sensibilizzazione su tematiche fondamentali per il benessere individuale e collettivo.

Un evento innovativo

Ideato e presentato da Tommaso Capasso e organizzato sotto la direzione di Alessia Filograsso, “Emozioni in piazza” ha posto l’accento sull’importanza della salute mentale. Capasso e Filograsso hanno sottolineato quanto queste tematiche siano a loro care, spiegando: “La salute mentale è una tematica che abbiamo a cuore, infatti oltre all’evento di questa sera, abbiamo portato, durante lo scorso anno scolastico nelle scuole superiori di Barletta e Minervino Murge, un altro progetto dal titolo ‘Le Stagione dell’Anima’ che ci auguriamo di poter portare anche in questa bellissima città. Crediamo fortemente che tematiche come queste debbano essere affrontate per far comprendere che le emozioni, anche quelle negative, possono diventare funzionali. Un grazie particolare anche alla sindaca Arianna Camporeale e all’amministrazione comunale che ha reso possibile tutto questo”.

Interventi di esperti e autorità

La serata ha visto la partecipazione della psicologa Eliana Dabbicco, che ha offerto preziosi consigli sulle relazioni di coppia, esplorando i vari sentimenti che caratterizzano una relazione. Il suo intervento ha fornito strumenti utili per gestire e comprendere meglio le dinamiche affettive, suscitando grande interesse e partecipazione tra il pubblico.

Sul palco sono salite anche figure di spicco dell’amministrazione comunale, tra cui Grazia Capriuoli, consigliere comunale; Cinzia Petrignano, assessore a servizi sociali e cultura; Gabriella Daloiso, presidente della Cooperativa Martino. La loro presenza ha testimoniato il forte supporto delle istituzioni locali a iniziative di questo tipo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati per il benessere della comunità.

Musica e arte a corollario della serata

La serata è stata arricchita da momenti musicali di grande emozione, con le performance dei cantanti Valentina Addabbo e Giuseppe Bonasia. Ad accompagnarli, i musicisti Lucia Somma al violino e Marco Chiariello alla tastiera, che hanno regalato al pubblico esibizioni di alto livello, contribuendo a creare un’atmosfera magica e coinvolgente.

Un ringraziamento speciale

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione e al supporto dell’amministrazione comunale e della sindaca Arianna Camporeale, che hanno creduto fermamente nell’importanza di trattare pubblicamente tematiche di salute mentale e benessere emotivo.

“Emozioni in piazza” ha dimostrato come sia possibile creare occasioni di incontro e riflessione su temi spesso trascurati ma di fondamentale importanza, avvicinando la comunità a una maggiore consapevolezza emotiva e psicologica. Con un inizio così promettente, non resta che augurarsi che questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso e che progetti simili possano diffondersi sempre più, raggiungendo un pubblico ancora più ampio.

GAETANO DALOISO