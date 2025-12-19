“Un panettone per tutti”: ad Orta Nova musica, fede e solidarietà nel segno del Natale

ORTA NOVA - Una serata all’insegna della condivisione, della musica e della solidarietà si prepara ad illuminare il periodo natalizio della comunità ortese. Lunedì 29 dicembre, alle ore 20, nella Chiesa della Beata Vergine Maria dell’Altomare, andrà in scena l’evento benefico “Un panettone per tutti”, promosso in collaborazione con il Comune di Orta Nova e la cooperativa sociale ABILITY.

La serata sarà animata da un concerto gospel a scopo solidale, che vedrà protagonisti la Daunia Gospel Choir & Band, realtà musicale apprezzata a livello regionale per la forza espressiva e il coinvolgimento emotivo delle sue esibizioni. Ad arricchire l’appuntamento, la partecipazione della cantante Badrya Razem, la cui voce accompagnerà il pubblico in un percorso musicale intenso e carico di spiritualità.

“Un panettone per tutti” nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la musica in un gesto concreto di aiuto verso chi vive una condizione di fragilità. L’ingresso non prevede un biglietto tradizionale, ma un atto di donazione: ai partecipanti è richiesto di portare un panettone, un pandoro o alimenti a lunga conservazione, che diventeranno immediatamente risorse preziose per la Mensa cittadina Sant’Antonio da Padova, impegnata quotidianamente nel sostegno alle persone in difficoltà. Una formula semplice ma fortemente simbolica, che restituisce al Natale il suo significato più autentico: quello della condivisione. Poche ore, cariche di musica e calore umano, capaci di regalare un sorriso a chi ha affrontato un anno difficile e di rinsaldare il legame tra comunità, fede e solidarietà.

Il concerto rappresenta non solo un momento artistico, ma una vera esperienza collettiva, in cui il linguaggio universale del gospel si intreccia con la partecipazione attiva del pubblico. Il repertorio proposto dalla Daunia Gospel Choir & Band spazia dal gospel tradizionale a sonorità più contemporanee, coinvolgendo spettatori di ogni età in un clima di raccoglimento e gioia. Per una migliore organizzazione dell’evento, è consigliata la prenotazione del posto, secondo le indicazioni riportate sui materiali informativi (modulo). A ciascun partecipante sarà inoltre riservato un piccolo omaggio, come segno di gratitudine per il gesto solidale.

In un tempo spesso segnato dalla frenesia e dal consumo, “Un panettone per tutti” si propone come un invito a rallentare, ascoltare, donare. Un’occasione per vivere il Natale attraverso la musica e la solidarietà, restituendo valore al senso di comunità.

