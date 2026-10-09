Mercato coperto di piazza Galluppi: Malcangio invita i commercianti a presentare un progetto e assicura il sostegno del Comune

CANOSA DI PUGLIA - La disponibilità a sostenere un progetto di investimento proposto dai commercianti per il mercato coperto e l’impegno a valorizzare piazza Galluppi, affiancando alle attività commerciali nuove iniziative culturali. Sono i punti al centro del confronto tra il sindaco Vito Malcangio e gli operatori del mercato e delle vie limitrofe, ai quali il primo cittadino ha voluto anzitutto offrire una rassicurazione: «La nostra Amministrazione non adotterà mai provvedimenti od opere mirati a far chiudere delle attività».

Nel ricostruire i contenuti dell’incontro, Malcangio ha spiegato anche la scelta di svolgerlo in forma riservata. Una modalità dettata, ha sottolineato il primo cittadino, dalla necessità di ascoltare chi investe e lavora quotidianamente nel quartiere e di illustrare le intenzioni dell’amministrazione «al riparo da ogni strumentalizzazione».

Durante il confronto, il sindaco ha ribadito l’importanza di realizzare nell’area un contenitore culturale compatibile con il lavoro dei commercianti. L’obiettivo indicato è favorire nuove iniziative dopo la chiusura serale dei banchi e dei negozi, contribuendo a rendere il quartiere più frequentato anche di sera e a contrastare i fenomeni di degrado.

In questa prospettiva si inserisce l’apertura a una proposta degli stessi operatori per il mercato coperto. «Se i commercianti presenteranno un progetto di investimento all’interno del mercato coperto, l’amministrazione lo sosterrà», ha dichiarato Malcangio, assicurando l’attivazione delle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti per consentirne la realizzazione.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, gli operatori intervenuti hanno avanzato suggerimenti per incrementare l’afflusso di visitatori e clienti nella zona. Proposte condivise dall’amministrazione, che intende avviare le procedure necessarie a sperimentarle e concretizzarle. Il sindaco ha quindi invitato i partecipanti a riunirsi ed elaborare un’idea progettuale da presentare ufficialmente al Comune: sarà questa la base per un successivo confronto, con il coinvolgimento degli organi competenti chiamati a verificarne la fattibilità.

Malcangio ha infine ringraziato i commercianti per il dialogo, definito «sereno e proficuo», tornando sul carattere riservato dell’incontro. «Non ho mai fatto incontri a “porte chiuse” nel senso deteriore del termine, né mai ne farò. Le nostre porte sono sempre aperte», ha affermato il sindaco. Il percorso, ha annunciato Malcangio, proseguirà con ulteriori occasioni di confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con i cittadini interessati a contribuire alla valorizzazione di piazza Galluppi.

Redazione CorriereOfanto.it