MARGHERITA DI SAVOIA - Mercoledì 2 dicembre lo scrittore siciliano Antonino Rallo sarà a Margherita di Savoia per presentare Il Sale, il suo nuovo libro per ragazzi. La giornata, promossa da Atisale e Compagnia Italiana Sali (CIS), si aprirà alle 11.30 all’IISS “Aldo Moro”, in via Vanvitelli 1, dove l’autore incontrerà gli studenti.

Pubblicato da Editoriale Scienza e illustrato da Cammamoro, il volume si rivolge ai lettori dai nove anni. Rallo ripercorre il legame millenario tra l’uomo e il sale, dalle tecniche di raccolta ai commerci che hanno messo in contatto popoli diversi. Alle pagine dedicate alla scienza si affianca il racconto degli usi e delle tradizioni legati a questo ingrediente quotidiano.

Alle 18 l’appuntamento si sposterà al Bar Porta Salina, in via Africa Orientale 50/52, per un aperitivo letterario aperto alla cittadinanza. A pochi passi dalla salina, il dialogo con Rallo prenderà spunto dalle pagine del libro per soffermarsi sulla storia di Margherita di Savoia, dove la raccolta del sale accompagna da generazioni la vita della comunità. Il volume sarà disponibile sul posto e nelle librerie della zona.

Redazione CorriereOfanto.it