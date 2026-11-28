MARGHERITA DI SAVOIA - Il 30 novembre, presso l’aula consiliare del Comune di Margherita di Savoia, avranno luogo, a partire dalle ore 15.00, le attività formative destinate agli Enti del Terzo Settore, professionisti, funzionari pubblici sui temi della partecipazione sociale nei processi di riqualificazione energetica dell’Edilizia Residenziale Pubblica.

Le attività ricadono nell’ambito del progetto “Rigenerare case, generare comunità”, che supporta i principali stakeholder coinvolti nella riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nell’adozione di soluzioni tecnologiche innovative e nello sviluppo di strategie per favorire la partecipazione e l’adesione consapevole dei residenti agli interventi. Il progetto rientra nel Programma nazionale di Informazione e Formazione sull’efficienza energetica “Italia in Classe A”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e attuato da ENEA.

Modera la discussione Cecilia Perna, referente del progetto “Rigenerare case, generare comunità”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, introdurrà i lavori Monica Misceo, responsabile del Laboratorio Progetti e Buone pratiche per la riqualificazione energetica edilizia dell’ENEA.

Focus centrale dell’incontro è il tema “Dal cantiere alla comunità: partecipazione e apprendimento per interventi sostenibili nel tempo”. Si tratta sostanzialmente di un laboratorio sulle pratiche partecipative e gli strumenti della partecipazione, mostrando esempi di governance sussidiaria multilivello e di gestione diretta del territorio. Interverranno sul tema Roberta Chiarini, Vincenza Merlino e Cecilia Perna.

«Questo ulteriore step - commenta il sindaco Lodispoto - conferma la bontà della partnership con Arca Capitanata, con la Cooperativa di Comunità Margherita e con l’ENEA, che svolge una missione di grande importanza suggerendo soluzioni tecnologiche di avanguardia e un modello partecipato nei processi di riqualificazione energetica. Grazie anche all’assessore avv. Margherita Leone, titolare della delega alle risorse energetiche e rinnovabili, per l’attenzione con cui segue un settore di cruciale importanza per il futuro del pianeta».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO