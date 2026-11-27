CANOSA DI PUGLIA - Venerdì 27 novembre, al Teatro Comunale “Raffaele Lembo”, il sindaco Vito Malcangio ha conferito la cittadinanza onoraria alle archeologhe Maria Raffaella Cassano e Marisa Corrente. Con questo riconoscimento Canosa di Puglia ha reso omaggio a due studiose che, attraverso gli scavi, le pubblicazioni e le mostre, hanno contribuito a ricostruire la storia della città antica e a farla conoscere a un pubblico più ampio.

La proposta del Comitato tecnico-scientifico del Comune e della Fondazione Archeologica Canosina, presieduta da Sergio Fontana, aveva ottenuto il voto unanime del Consiglio comunale il 30 ottobre. «Attraverso questo riconoscimento - ha dichiarato Malcangio - rendiamo omaggio a due personalità i cui nomi rimarranno per sempre scolpiti nella storia di questa città».

Tra le tappe più significative dei circa quarant’anni di ricerche di Maria Raffaella Cassano figura la mostra Principi, imperatori, vescovi. Duemila anni di storia a Canosa, curata dall’archeologa nel 1992 a Bari, nel complesso di Santa Scolastica. L’esposizione e il catalogo pubblicato da Marsilio raccontavano le vicende di uno dei principali centri della Daunia, divenuto in età tardoantica capoluogo della provincia di Apulia et Calabria e sede vescovile. Già assessora alla Cultura e all’Archeologia nella giunta di Pasquale Malcangio, Cassano è tornata su quei temi nel 2025, quando ha curato con Giuliano Volpe il volume Principi imperatori vescovi. La ricerca disegna città e territorio a Canosa. Edito da Edipuglia, il libro raccoglie i risultati delle ricerche più recenti, dalla preistoria al Medioevo.

Nel catalogo del 1992 si incontra anche la firma di Marisa Corrente, autrice di uno studio sulla Tomba degli Ori. Scoperto nel 1928 lungo la strada per Cerignola, l’ipogeo era tornato alla luce nel 1991, durante i lavori alla rete fognaria. Corrente pubblicò i primi risultati mentre le indagini erano ancora in corso. Nel volume del 2025 la studiosa ne ha ricostruito l’intera vicenda, dal ritrovamento del corredo agli scavi proseguiti fino al 1993. La Tomba degli Ori è uno dei siti studiati dall’archeologa in oltre trent’anni di servizio nella Soprintendenza. Alla tutela sul campo Corrente ha affiancato lo studio delle testimonianze di età daunia, romana, paleocristiana e medievale. Tra le sue pubblicazioni figura anche la monografia sull’ipogeo dei Serpenti piumati.

Alla cerimonia, moderata da Sabino Pastore, sono intervenuti l’europarlamentare Francesco Ventola, il presidente del Consiglio comunale Michele Vitrani e l’assessora alla Cultura e all’Archeologia Cristina Saccinto. Hanno preso la parola Anita Rocco, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, e Riccardo Di Cesare, direttore della Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici delle Università di Bari e Foggia. Hanno portato il loro contributo anche Sergio Fontana per la Fondazione Archeologica Canosina, Annalinda Iacoviello per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e Matteo Ieva per il Comitato tecnico-scientifico comunale. In platea sedevano anche gli studenti degli istituti “Fermi-Einaudi” e “De Nittis”.

Redazione CorriereOfanto.it