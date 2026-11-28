TRINITAPOLI - Come rendere più accessibili i finanziamenti alle imprese e dare continuità agli investimenti pubblici dopo il Piano nazionale di ripresa e resilienza? Attorno a queste due domande si è sviluppato il confronto che venerdì 27 novembre ha riunito imprenditori, professionisti e amministratori all’Auditorium dell’Assunta di Trinitapoli. A promuovere l’incontro, dal titolo “Dopo il PNRR, quale futuro per il territorio?”, è stato il consigliere comunale Pietro De Angelis.

In apertura, il sindaco Francesco di Feo e De Angelis hanno evidenziato l’importanza del dialogo tra le amministrazioni locali, gli imprenditori che investono sul territorio e i professionisti che affiancano le aziende. Agli strumenti finanziari a disposizione delle imprese è stata dedicata la prima parte dei lavori, con gli interventi di Roberto di Feo, fiscalista esperto di finanza agevolata, Carmen Sarcina, commercialista e consulente finanziaria, e Ada Lattanzio, commercialista. (Foto)

Il consigliere regionale di opposizione Napoleone Cera, componente della Commissione Bilancio e programmazione, si è soffermato sul ruolo della Regione Puglia. Per Cera, una delle priorità è facilitare l’accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni, così da mettere le imprese del territorio nelle condizioni di realizzare nuovi investimenti.

Tra le iniziative regionali in materia di credito figura il Fondo Microprestito Puglia 2021-2027, presentato il 13 novembre, per il quale la Giunta ha portato da 40 a 50 milioni di euro la dotazione pubblica. La misura si rivolge alle microimprese, compresi i lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese, con sede legale od operativa in Puglia e ricavi o compensi fino a 500mila euro, secondo l’ultimo bilancio approvato o l’ultima dichiarazione fiscale. Per gli investimenti da realizzare in una sede operativa pugliese sono previsti prestiti da 10mila a 100mila euro, per metà a tasso zero e per metà a condizioni di mercato. Chi rispetterà il piano di rimborso e raggiungerà gli obiettivi previsti in materia di digitalizzazione, energia o sostenibilità ambientale potrà ottenere la conversione di una quota del finanziamento, fino al 25%, in contributo a fondo perduto.

La seconda parte dell’incontro ha riguardato le infrastrutture e la programmazione delle opere pubbliche. Al confronto hanno partecipato Luigi Di Leo, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Trinitapoli, Lorenzo Fruscio, dirigente della Provincia di Barletta-Andria-Trani per l’edilizia scolastica, la manutenzione e il patrimonio, ed Elio Sannicandro, direttore generale dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).

Tra gli impegni che coinvolgono Comune e Provincia rientra la messa in sicurezza delle strade provinciali che servono Trinitapoli. Il 9 novembre, in una riunione presso la Presidenza della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Di Leo aveva fatto il punto sugli interventi previsti, per un importo complessivo di oltre 3,2 milioni di euro.

Redazione CorriereOfanto.it