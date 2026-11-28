MARGHERITA DI SAVOIA - In riferimento alla comunicazione trasmessa a mezzo PEC dai consiglieri comunali Grazia Galiotta, Giovanni Leone, Francesco Pestillo e Gianluca Di Lecce, con la quale gli stessi hanno motivato la loro assenza dalla seduta consiliare del 25 novembre 2026 e richiesto al sottoscritto di procedere alla lettura integrale in aula del documento, ritengo doveroso fornire alcuni chiarimenti, a tutela della correttezza istituzionale e del ruolo che sono chiamato a ricoprire, non senza ribadire la sincera stima personale nei confronti dei quattro consiglieri, maturata nel tempo attraverso rapporti di reciproca cordialità e affabilità.

La decisione di non dare lettura del documento non costituisce in alcun modo una limitazione del diritto di espressione dei consiglieri, né tanto meno una manifestazione di ostilità nei confronti delle forze di opposizione. È, al contrario, una scelta dettata dal rigoroso rispetto delle prerogative della Presidenza e dalla necessità di preservarne l’assoluta imparzialità.

Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da regole precise, alle quali il Presidente è tenuto ad attenersi senza interpretazioni estensive o deroghe dettate dalle circostanze politiche.

Il Regolamento comunale disciplina specificamente la presentazione e la trattazione degli emendamenti, delle interrogazioni, delle interpellanze e degli ordini del giorno, individuando per ciascuna fattispecie modalità, termini e soggetti legittimati a illustrarne il contenuto.

La comunicazione trasmessa dai quattro consiglieri, pur legittimamente presentata e acquisita agli atti dell’Ente, non risulta riconducibile, per contenuto e finalità, ad alcuna delle predette tipologie di atti consiliari.

Si tratta, infatti, di un documento di carattere essenzialmente politico, attraverso il quale viene manifestata una protesta nei confronti dell’azione amministrativa e delle scelte della maggioranza, accompagnata dall’annuncio della mancata partecipazione ai lavori consiliari.

Non sussiste, pertanto, alcun automatismo regolamentare che imponga al Presidente di procedere alla sua lettura integrale in aula.

Il Presidente del Consiglio comunale non è il portavoce di una maggioranza, né il megafono di una minoranza.

La sua funzione è quella di rappresentare l’intero Consiglio, tutelarne la dignità e garantirne il corretto funzionamento, nel rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri.

Proprio in ossequio a tale principio, non ho ritenuto opportuno trasformare la Presidenza in uno strumento di divulgazione di un documento che, al di là delle legittime prerogative politiche dei suoi sottoscrittori, ha una natura dichiaratamente politica e di protesta.

I quattro consiglieri conservano pienamente il diritto di diffondere il proprio documento, di renderlo pubblico e di rappresentarne i contenuti alla cittadinanza attraverso tutti gli strumenti a loro disposizione. Ciò che non può essere dato per scontato è che tale diritto comporti anche un obbligo del Presidente di farsene interprete e lettore durante una seduta consiliare.

C’è un ulteriore aspetto sul quale ritengo necessario soffermarmi, soprattutto alla luce delle contestazioni che mi vengono rivolte in ordine alla presunta mancanza di correttezza e imparzialità.

La terzietà di chi presiede un’assemblea consiliare non può essere invocata soltanto quando fa comodo a una parte politica, né può essere interpretata in maniera diversa a seconda della provenienza del documento.

Mi chiedo, allora, quale sarebbe stata la reazione degli stessi consiglieri se, in una situazione perfettamente speculare, fosse stato un gruppo della maggioranza a trasmettere una comunicazione politica di protesta, chiedendomi di leggerla integralmente in aula in assenza dei suoi sottoscrittori.

Avrei dovuto procedere alla lettura anche in quel caso?

Sono convinto che una simile decisione sarebbe stata immediatamente contestata proprio da coloro che oggi lamentano il mio comportamento, probabilmente accusandomi di aver trasformato la Presidenza in uno strumento di propaganda della maggioranza.

È esattamente per evitare questa disparità di trattamento che ho ritenuto di non dover introdurre un precedente che avrebbe potuto compromettere la necessaria autonomia della funzione presidenziale.

Respingo, pertanto, ogni addebito di scorrettezza istituzionale o di mancata imparzialità.

Non vi è stato alcun intento di censurare le posizioni espresse dai quattro consiglieri, né di impedire che il loro dissenso fosse conosciuto. Il Segretario generale ha regolarmente dato comunicazione all’aula della loro assenza, mentre la comunicazione trasmessa a mezzo PEC è rimasta acquisita agli atti dell’Ente.

Naturalmente, ciascun consigliere è libero di rivolgersi alle autorità competenti che ritiene. La Presidenza, dal canto suo, non ha nulla da temere da eventuali verifiche, avendo agito nella convinzione di rispettare le disposizioni regolamentari e i principi di imparzialità che ne governano l’azione.

Desidero concludere ribadendo che il mio ruolo non è quello di entrare nel confronto politico tra maggioranza e opposizione, né quello di giudicare le ragioni che hanno indotto i quattro consiglieri a non partecipare alla seduta.

Il dissenso politico è legittimo, così come è legittimo esercitare il proprio mandato attraverso la partecipazione ai lavori consiliari, la presentazione di atti, le proposte e il confronto democratico.

Ma altrettanto legittimo, anzi doveroso, è il compito del Presidente di assicurare che tutto questo avvenga nel rispetto delle regole e senza sovrapposizioni di ruoli.

Non intendo rinunciare a questo principio e non intendo creare precedenti che possano pregiudicare la regolarità formale dei lavori consiliari e la terzietà della Presidenza.

La Presidenza del Consiglio comunale non appartiene alla maggioranza, non appartiene all’opposizione e non appartiene al Presidente: appartiene all’intera istituzione consiliare.

È questo il principio che, non senza errori attribuibili ai miei soli limiti personali e non certo a calcoli o pregiudizi politici, ho inteso tutelare e che continuerò a tutelare.

GIUSEPPE DIELLA (Presidente del Consiglio comunale)