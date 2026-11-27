MARGHERITA DI SAVOIA - Il Consiglio comunale di Margherita di Savoia ha aderito all’iniziativa congiunta delle Regioni Puglia e Campania e della Rete Civica Meridionale sull’autonomia differenziata. Con la delibera n. 31 del 25 novembre 2026, approvata all’unanimità dei presenti, l’assemblea ha espresso il proprio sostegno politico e istituzionale all’iniziativa. Margherita di Savoia è stata tra i primi Comuni ad aderire.

Il voto del Consiglio comunale arriva mentre il Parlamento esamina le intese con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, approvate in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre. Il 4 novembre la Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l’esame dei quattro disegni di legge, uno per ciascuna Regione. Le intese prevedono l’attribuzione di specifiche funzioni in materia di protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, oltre al coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Contro queste intese il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla Corte costituzionale.

«Una presa di posizione quanto mai urgente e necessaria - dichiara il sindaco Bernardo Lodispoto - a tutela dell’unità della Repubblica, dell’uguaglianza dei diritti, dei livelli essenziali delle prestazioni e della coesione economica e sociale del Mezzogiorno». Il sindaco cita gli articoli 3 e 5 della Costituzione. Il primo afferma il principio di uguaglianza e affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Il secondo sancisce che la Repubblica è una e indivisibile.

Per Lodispoto, ogni scelta sull’autonomia deve tenere conto dei divari che il Mezzogiorno già sconta nell’occupazione e nei redditi, nell’accesso alle cure, all’istruzione e ai trasporti, nella disponibilità di servizi per l’infanzia e per gli anziani. Questi divari riguardano anche le opportunità offerte ai giovani e la capacità dei territori di attrarre e trattenere competenze professionali. Nel loro insieme, sottolinea il sindaco, questi squilibri alimentano spopolamento, denatalità ed emigrazione. In particolare, nei piccoli Comuni meridionali il calo della popolazione, la carenza di personale qualificato, le difficoltà finanziarie e l’aumento dei costi rendono più complesso garantire i servizi essenziali.

L’amministrazione evidenzia anche i rilievi della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 192 del 2024, la Consulta ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge n. 86 del 2024 e ha chiarito che il trasferimento deve riguardare funzioni specifiche. Per ciascuna funzione, la richiesta deve essere motivata da un’istruttoria che spieghi perché la Regione sia il livello di governo più adatto a esercitarla. «Il principio di autonomia riconosciuto dalla Costituzione - rileva Lodispoto - non può tradursi in una competizione che vede avvantaggiate le Regioni economicamente più forti, col fondato rischio di un aggravamento del divario tra i territori».

Il sindaco chiede quindi un confronto istituzionale a livello nazionale che coinvolga Governo, Parlamento, Regioni, Province, Comuni, ANCI e rappresentanze delle autonomie locali. Per Lodispoto, i Comuni hanno titolo a parteciparvi perché le decisioni in materia di sanità, scuola, trasporti, assistenza, infrastrutture, lavoro e sviluppo locale incidono direttamente sulle comunità che amministrano. L’obiettivo è «valutare preventivamente l’impatto che le disposizioni in materia di autonomia differenziata potrebbero avere sull’intero sistema nazionale».

GIUSEPPE DALOISO