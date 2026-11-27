MARGHERITA DI SAVOIA - Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti tutti e cinque i punti all’ordine del giorno nella seduta di mercoledì 25 novembre. Però, per capire cosa è accaduto a Palazzo di Città, occorre guardare anche ai banchi rimasti vuoti. Quattro consiglieri di centrodestra - Grazia Galiotta, Giovanni Leone, Gianluca Di Lecce e Francesco Pestillo - avevano annunciato che non avrebbero partecipato ai lavori. I quattro avevano spiegato le proprie ragioni in una PEC e, a seduta conclusa, hanno contestato al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Diella, di non averla letta in aula. A loro giudizio, la maggioranza decide in anticipo e al Consiglio resta il compito di ratificare scelte già compiute. Il sindaco Bernardo Lodispoto critica la decisione dei quattro di assentarsi. Secondo il primo cittadino, i consiglieri che hanno proposte da avanzare hanno il dovere di portarle in aula, dove il Consiglio può discuterle e votarle.

La vicenda ha diviso anche la minoranza. Vittorio Emanuele Quarta, consigliere di Azione, ha partecipato alla seduta, ha ottenuto l’approvazione di un emendamento al regolamento sull’imposta di soggiorno e ha votato a favore di tutti e cinque i provvedimenti. La consigliera Elena Muoio aveva giustificato la propria assenza per motivi di lavoro.

Perché i quattro consiglieri hanno scelto di assentarsi

La protesta ha preso forma dopo la seduta del 23 ottobre. Quel giorno il Consiglio discuteva il regolamento con cui il Comune disciplina i controlli a campione sulle pratiche edilizie. I quattro consiglieri di centrodestra avevano presentato altrettanti emendamenti. Una delle proposte riguardava la possibilità di integrare o correggere la documentazione già consegnata. L’aula ha respinto tutti e quattro gli emendamenti, ha accolto quello proposto dall’amministrazione e ha approvato il regolamento con 10 voti favorevoli e 6 contrari. I quattro consiglieri di centrodestra citano quel voto come esempio di un metodo che, a loro giudizio, porta a scrivere persino i regolamenti «a colpi di maggioranza».

Il confronto in aula aveva riguardato anche il parere contrario espresso dal responsabile dell’ufficio tecnico sugli emendamenti del centrodestra. Giovanni Leone e Gianluca Di Lecce avevano contestato quel parere perché, a loro giudizio, il funzionario era entrato nel merito politico delle proposte. L’emendamento accolto dal Consiglio, presentato dall’amministrazione d’intesa con l’ufficio tecnico, modificava quattro articoli del regolamento.

Il 17 novembre la protesta aveva già raggiunto le riunioni in cui i gruppi si confrontano prima che gli argomenti arrivino in aula. In una nota sottoscritta anche dalle segreterie cittadine di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, i consiglieri Galiotta, Leone, Di Lecce e Pestillo avevano annunciato che non avrebbero partecipato alla seduta della commissione sui regolamenti né alle successive riunioni della Conferenza dei capigruppo. Il 25 novembre i quattro hanno esteso la protesta alla seduta del Consiglio comunale.

Per spiegare la loro scelta, i consiglieri ricordano anche le occasioni in cui hanno collaborato con la maggioranza. I firmatari citano il contributo dato sul Piano Urbanistico Generale e sul Piano delle aree portuali, due questioni sulle quali rivendicano di aver dimostrato «senso di responsabilità».

L’esempio più recente riguarda quella che i firmatari chiamano «Commissione per l’emergenza irrigua». Nella seduta del 23 ottobre, dopo aver ascoltato un rappresentante degli agricoltori, il sindaco aveva proposto di costituire un comitato per portare all’attenzione della Regione Puglia e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata le difficoltà legate alla scarsità d’acqua e al rincaro dei carburanti. La proposta aveva ottenuto 16 voti favorevoli, compresi quelli dei quattro consiglieri di centrodestra. Quarta si era astenuto. Galiotta, Leone, Di Lecce e Pestillo ricordano il sostegno dato in quella sede e riferiscono di essere stati poi esclusi dal tavolo in Regione del 19 novembre.

La PEC e il richiamo del sindaco

In vista della seduta di mercoledì 25 novembre, i quattro avevano chiesto a Diella di dare lettura integrale della comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata e di allegarla al verbale. Dopo la seduta, i firmatari hanno ribadito la propria stima per il presidente, ma ritengono che, in quella circostanza, sia venuto meno al suo ruolo di garanzia. Nella nota i quattro definiscono la mancata lettura «una censura istituzionale inaccettabile».

Per Lodispoto, i quattro avrebbero dovuto portare di persona in aula le ragioni della protesta. Tra i temi sui quali i consiglieri avrebbero potuto dare un contributo, il sindaco cita il sostegno all’iniziativa di Puglia e Campania sull’autonomia differenziata e il Piano per il diritto allo studio, che riguarda anche la mensa e il trasporto scolastico. «Il ruolo di consigliere comunale va esercitato nelle sedi istituzionali e non affidando il proprio pensiero ad estemporanei e strumentali comunicati diramati a mezzo social», afferma il sindaco nel resoconto diffuso da Palazzo di Città. Lodispoto ricorda poi che Quarta, anch’egli consigliere di minoranza, era «regolarmente al suo posto in aula» e osserva che «assentarsi senza un valido motivo o per ripicca equivale a tradire il mandato degli elettori».

Cosa cambia per chi soggiorna in città e per chi gestisce le strutture

Nella nota del 17 novembre i quattro consiglieri avevano parlato di un aumento dell’imposta di soggiorno. Lodispoto precisa che la somma a carico di chi pernotta in città resta invariata. La modifica richiesta dai gestori delle strutture ricettive riguarda il versamento al Comune delle somme riscosse dagli ospiti. Il nuovo regolamento concede ai gestori più tempo per farlo.

Prima del voto definitivo, Quarta è intervenuto sulle esenzioni con un emendamento elaborato da Azione e approvato all’unanimità. Come ha spiegato la segretaria cittadina Chiara Russo, la modifica ripristina l’esenzione dall’imposta di soggiorno per le persone con disabilità. Il Consiglio ha poi approvato il regolamento con questa integrazione.

Nella nota diffusa dopo la seduta del Consiglio comunale, Galiotta, Leone, Di Lecce e Pestillo ribadiscono la richiesta di abolire l’imposta di soggiorno e replicano alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco a un’emittente televisiva prima dell’inizio dei lavori. I quattro definiscono l’imposta un tributo «facoltativo e dall’introito modico». Secondo i consiglieri, la sua abolizione renderebbe più conveniente soggiornare a Margherita di Savoia e favorirebbe un aumento delle presenze turistiche durante l’estate, con benefici per le strutture ricettive e per il commercio locale.

Le richieste sui tributi e il dissenso con Quarta

Nella stessa nota i consiglieri tornano su due proposte che riguardano famiglie e imprese. La prima è la cosiddetta rottamazione delle cartelle relative ai tributi comunali. Il centrodestra chiede che il Comune applichi quanto previsto dal Governo per gli enti locali e sostiene che Forza Italia abbia già illustrato in aula i dettagli della proposta.

La seconda proposta riguarda l’esenzione triennale dalla Tari, la tassa sui rifiuti, per chi avvia una nuova attività, sul modello di Trinitapoli, dove le nuove attività commerciali e artigianali beneficiano dell’esenzione nell’anno di apertura e nei due successivi, mentre sulle priorità di spesa i quattro consiglieri evidenziano le difficoltà di commercianti, agricoltori e pescatori e criticano la maggioranza per un indebitamento che quantificano in 5 milioni di euro, destinati a opere che giudicano inutili allo sviluppo economico della città.

I firmatari chiedono maggiore attenzione anche alla gestione dei rifiuti e segnalano la scarsa illuminazione del corso e del lungomare. Alla luce di quanto accaduto in Consiglio, i quattro annunciano che valuteranno quali iniziative intraprendere affinché la minoranza possa far sentire le proprie ragioni nel dibattito consiliare.

Nel mirino dei quattro finisce anche Quarta. Il centrodestra legge nel suo voto favorevole a tutti e cinque i provvedimenti un segnale di avvicinamento a Lodispoto e sostiene che la maggioranza «si è allargata». I firmatari richiamano il percorso politico di Quarta, eletto in Provincia nelle file del centrosinistra, e gli rimproverano di aver criticato la loro assenza a Margherita pur essendosi a sua volta assentato, a loro dire, da sedute del Consiglio provinciale.

Quarta respinge l’ipotesi di un’intesa con Lodispoto e invita i colleghi a discutere delle singole decisioni. Il consigliere ricorda di aver votato a favore del Piano per il diritto allo studio e di aver ottenuto, partecipando ai lavori, l’approvazione dell’emendamento sull’esenzione per le persone con disabilità. Quarta chiede ai quattro di indicare su quale provvedimento avrebbe dovuto votare contro e per quale ragione. «Il mio voto lo decidono gli atti, non le simpatie», replica il consigliere di Azione.

Le decisioni del Consiglio comunale

La seduta del 25 novembre si era aperta con due scarpe rosse ai piedi della tribuna e una coccarda rossa per ogni componente del Consiglio. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessora ai Servizi sociali Grazia Damato aveva ricordato in aula i dati Istat sul fenomeno.

Il primo voto ha riguardato l’autonomia differenziata, ossia la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di ottenere ulteriori competenze in determinate materie. Raccogliendo l’appello della Rete Civica Meridionale, il Consiglio ha espresso sostegno politico e istituzionale all’iniziativa di Puglia e Campania davanti alla Corte costituzionale. L’atto di indirizzo ribadisce l’esigenza di tutelare l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti, i livelli essenziali delle prestazioni e la coesione economica e sociale del Mezzogiorno.

L’aula ha poi ratificato la nomina di Stefano Occhiogrosso a revisore unico dei conti per il triennio 2026-2029 e ha ringraziato il predecessore, Pasquale Giorgio Guido, per la collaborazione assicurata durante il mandato. Dopo il voto sul regolamento dell’imposta di soggiorno, il Consiglio ha approvato con 12 voti favorevoli sia la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 sia il Piano per il diritto allo studio 2027, che prevede 335mila euro per i servizi agli studenti, tra cui la mensa e il trasporto scolastico.

GIUSEPPE DALOISO