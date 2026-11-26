ANDRIA - Il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, accoglie con favore la proposta di tornare all’elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, Lodispoto chiede che il Parlamento chiarisca quali funzioni spetteranno alle Province e con quali risorse potranno esercitarle.

«Restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti significa rafforzare il legame democratico tra le Province e le comunità che amministrano», osserva Lodispoto. Il presidente della BAT ricorda l’impegno con cui l’Unione delle Province d’Italia (UPI), il suo presidente Enzo Lattuca e tanti amministratori provinciali hanno sostenuto il ritorno al voto diretto.

Il disegno di legge, approvato mercoledì 25 novembre su proposta dei ministri Matteo Piantedosi, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Calderoli, prevede che i cittadini eleggano il presidente e il Consiglio provinciale in un unico turno. Tra le novità figurano il ritorno della Giunta provinciale, un premio di maggioranza in Consiglio e misure per favorire l’equilibrio tra donne e uomini sia nelle liste dei candidati sia nella composizione della Giunta. Perché le nuove regole diventino operative, il Parlamento dovrà approvare la legge delega e il Governo dovrà adottare i relativi decreti legislativi.

La legge Delrio del 2014, tuttora in vigore, affida ai sindaci e ai consiglieri comunali del territorio l’elezione del presidente e del Consiglio provinciale. La stessa legge assegna alle Province, tra le altre funzioni, la gestione delle strade provinciali e dell’edilizia scolastica.

La proposta del Governo prevede di trasferire alle Province e alle Città metropolitane funzioni da esercitare a livello sovracomunale. Per Lodispoto, il Parlamento dovrà affrontare anche il nodo dei finanziamenti. «Il rischio è che si restituisca ai cittadini il diritto di eleggere direttamente i propri amministratori senza mettere gli enti nelle condizioni di rispondere alle loro attese - osserva il presidente della BAT -. Le Province hanno bisogno di competenze definite e di finanziamenti adeguati per esercitarle concretamente».

Anche Lattuca ha chiesto un percorso triennale per superare gli squilibri finanziari delle Province. Quanto al ritorno alle urne, il presidente dell’UPI ha proposto di tenere le prime elezioni provinciali con il voto diretto dei cittadini nel 2029, in concomitanza con le elezioni europee.

Redazione CorriereOfanto.it