MARGHERITA DI SAVOIA - Il direttivo di Azione esprime piena soddisfazione per l’approvazione, avvenuta all’unanimità dei presenti in Consiglio comunale, dell’emendamento elaborato dal nostro gruppo politico e presentato dal consigliere Vittorio Emanuele Quarta nell’ambito della discussione sul nuovo regolamento dell’imposta di soggiorno.

Grazie a questa nostra proposta, che ha trovato il consenso trasversale dell’aula e il voto favorevole della stessa maggioranza, viene ripristinata una misura fondamentale di civiltà e giustizia sociale: l’esenzione dal pagamento dell'imposta per le persone con disabilità.

Un risultato concreto che tutela i diritti delle fasce più fragili e garantisce che la nostra città resti un luogo realmente accogliente, inclusivo e attento ai bisogni di tutti i visitatori.

L’esito di questa votazione conferma la validità della linea politica che il nostro consigliere porta avanti sin dall’inizio del mandato: crediamo fermamente, infatti, che il ruolo dell’opposizione non debba mai ridursi a una sterile contrapposizione ideologica o a una critica fine a se stessa, ma, al contrario, siamo convinti che debba essere condotto in modo serio, competente e costruttivo, affinché rappresenti una risorsa indispensabile per la qualità dell’azione amministrativa e per il bene dell’intera comunità.

Essere un gruppo politico propositivo significa studiare gli atti, individuare le criticità e offrire soluzioni concrete, anteponendo l’interesse dei cittadini alle logiche di schieramento.

Quando le proposte sono valide e fondate sul buon senso, come dimostrato in questa occasione, il confronto democratico vince e produce risultati tangibili per il territorio.

Continueremo su questa strada, vigilando con rigore sull’operato dell’Amministrazione, ma restando sempre pronti a contribuire con idee, proposte ed emendamenti migliorativi ogni volta che sarà in gioco la tutela dei diritti e il benessere della nostra città.

CHIARA RUSSO (Segretaria cittadina di Azione)