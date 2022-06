Oggi la cerimonia di consegna della nona Bandiera Blu alla Città di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Oggi si terrà, a partire dalle ore 19.00, la cerimonia di consegna della nona Bandiera Blu nella storia della Città di Margherita di Savoia.

A fare gli onori di casa il sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto che accoglierà la sen. Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, il vice prefetto dott. Sergio Mazzia, il consigliere regionale Filippo Caracciolo ed il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. Parteciperanno inoltre il Comandante della Direzione Marittima della Guardia Costiera di Bari, Contrammiraglio Vincenzo Leone, ed altre autorità militari e civili.

L’ambito riconoscimento della Bandiera Blu, attribuito alle spiagge di Margherita di Savoia ormai da nove anni, viene annualmente conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle spiagge che tutelano una gestione ecosostenibile del territorio e delle sue risorse ambientali rispettando tanto i criteri imperativi quanto i servizi essenziali.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera seguirà in Piazza Libertà un breve momento di intrattenimento musicale a cura dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, recentemente insignita a Verona del primo premio al concorso nazionale “Scuole in Musica”, e l’esibizione del corpo di ballo del medesimo istituto, premiato in occasione della Champion Cup.

