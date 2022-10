Margherita di Savoia tra le quattro città europee destinate a beneficiare del progetto Rehouse per l’efficientamento energetico degli alloggi

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune di Margherita di Savoia è stato individuato, unico in Italia, per l’attuazione del progetto europeo Rehouse nell’ambito del Programma Quadro dell’UE Horizon Europe 2021-2027.

Il progetto Rehouse ha l’obiettivo di realizzare e sviluppare prototipi sperimentali di riqualificazione energetica e sismica degli edifici utilizzando tecnologie innovative: un tema quanto mai attuale che coinvolge ben 25 partner di differenti nazionalità. Oltre all’Italia sono interessate anche Spagna, Grecia, Francia, Svizzera, Germania, Polonia e Ungheria. I modelli sperimentali saranno distribuiti in quattro località di Grecia, Francia, Ungheria ed Italia e, per quanto riguarda il nostro Paese, la sperimentazione riguarderà un edificio di case popolari di proprietà di Arca Capitanata sito a Margherita di Savoia.

Arca Capitanata è infatti risultata destinataria di un finanziamento europeo quale partner del progetto e, in virtù della forte sinergia istituzionale con il nostro Comune, ha deciso di individuare proprio Margherita di Savoia quale sede dell’attuazione del progetto: tra i partner italiani c'è anche l’ENEA, che ha sottoscritto con il Dipartimento Regionale delle Politiche Abitative un accordo di collaborazione.

«L’inserimento di Margherita di Savoia quale sede di uno dei quattro modelli innovativi su scala europea per il progetto Rehouse - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - è motivo di orgoglio per la nostra comunità e testimonia non solo l’impegno da parte della nostra amministrazione comunale a risolvere i problemi abitativi del nostro territorio, ma evidenzia ancora una volta l’importanza delle sinergie istituzionali e dei rapporti di collaborazione con gli altri enti: il nostro Comune, unitamente alla Regione Puglia e ad Arca Capitanata, si propone dunque di promuovere l’innovazione tecnologica facendola divenire vera e propria innovazione sociale, coinvolgendo attivamente i cittadini in un percorso virtuoso finalizzato al risparmio energetico e all’utilizzo di nuove tecnologie ad impatto zero. Desidero ringraziare vivamente tutto il gruppo tecnico di Arca Capitanata, guidato dall’ing. Vincenzo De Devitiis, per aver coinvolto Margherita di Savoia in questa prestigiosa partnership europea orientata a migliorare la qualità della vita attraverso un approccio sostenibile».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO