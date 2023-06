La Bandiera Verde sventola sulle spiagge di Margherita di Savoia per il quinto anno di fila

MARGHERITA DI SAVOIA - Per il quinto anno consecutivo le spiagge di Margherita di Savoia hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Verde, vessillo che indica l’appartenenza al circuito delle località turistiche a misura di bambino.

Sono 146 le spiagge italiane (più otto all’estero: cinque nell’Unione Europea e tre in Africa) insignite del riconoscimento attribuito dai 2860 pediatri che collaborano con lo studio voluto dal Prof. Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa. La Puglia, come lo scorso anno, ha ricevuto 13 Bandiere Verdi: fra di esse figura, ininterrottamente dal 2019, anche Margherita di Savoia che è l’unico Comune della BAT ad aver ricevuto l’ambitissimo vessillo e figura in questo ristretto elenco delle eccellenze della balneazione assieme a cinque comuni del Salento, due del Gargano e delle province di Brindisi e Taranto ed una della provincia di Bari. (Leggi, ndr)

L’individuazione delle spiagge più adatte ai bambini, con acqua limpida e bassa vicino alla riva e con adeguati servizi di assistenza e sicurezza per adulti e minori, ha avuto inizio nel 2008 e nel frattempo è diventata un appuntamento di grande importanza.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «È importante sottolineare quanto ha detto il Prof. Farnetani: il periodo delle vacanze è soprattutto per i bambini un momento privilegiato per riprendere la vita all’aria aperta dopo gli anni drammatici della pandemia e tornare a fare movimento, incontrare i coetanei, relazionarsi con un ambiente nuovo. I genitori, conoscendo in anticipo le località più adatte per i bambini, sono in grado di orientare la loro scelta per le vacanze e sanno che a Margherita di Savoia troveranno tutto il necessario per una villeggiatura gioiosa e serena. Sono lieto di poter affermare che Margherita di Savoia ha conseguito questo riconoscimento per la prima volta con la nostra amministrazione e che lo ha saputo riconfermare anno dopo anno: è una soddisfazione che voglio condividere con tutta la nostra squadra di amministratori ed in particolare con l’assessore al turismo Francesca Santobuono».

Il prossimo 8 luglio a Roccella Jonica, in Calabria, in occasione del convegno nazionale delle Bandiere Verdi (sesto Workshop Internazionale delle Green Flags) si terrà la cerimonia di consegna dei vessilli ai sindaci poi, come è ormai tradizione da cinque anni a questa parte, nel corso dell’estate a Margherita di Savoia ci sarà una grande festa per l’alzabandiera ufficiale.

