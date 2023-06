Nuovi criteri di raccolta rifiuti durante l’estate e nuove figure professionali per mantenere Margherita di Savoia sempre più pulita

MARGHERITA DI SAVOIA - A seguito dell’incontro avvenuto in data odierna tra Amministrazione Comunale ed i gestori delle attività commerciali e degli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia sono state comunicate dall’Ente Locale alcune importanti novità relative alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti.

In particolare l’Amministrazione Comunale ha reso noto che nei mesi di giugno, luglio ed agosto il personale che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti verrà rafforzato con la presenza di 15 nuove unità lavorative e 3 autisti. Inoltre è stato disposto, sempre per i tre mesi in questione, l’anticipo dell’orario di raccolta dalle ore 6.00 alle ore 5.00 del mattino.

Per mantenere il decoro del centro urbano, in particolare nei giorni festivi, si è stabilito di procedere alla raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuti anche di domenica: un servizio extra che viene messo a disposizione dal gestore e a carico del Comune ma che non inciderà in alcun modo sugli importi della TARI 2023.

Infine è stato deciso, a partire dal prossimo 15 giugno, di introdurre la figura di 9 ispettori ambientali per vigilare sul rispetto delle corrette procedure per lo smaltimento dei rifiuti.

«Con questi interventi - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - crediamo che si potrà concretizzare un reale miglioramento del servizio di raccolta rifiuti nel periodo estivo che ci aiuterà a mantenere sempre più pulita la nostra città. Attraverso l’impiego di nuove unità lavorative e la collaborazione degli ispettori ambientali contiamo di dare un ulteriore impulso alla raccolta differenziata: l’anticipo dell’orario di raccolta ed il servizio aggiuntivo domenicale, che non avranno ripercussioni sulle tariffe a carico dei cittadini, sono altri due aspetti che daranno un grosso contributo a salvaguardare l’immagine turistica di Margherita di Savoia. Un ringraziamento va all’assessore all’ambiente Salvatore Piazzolla e all’assessore al commercio ed attività produttive Elena Muoio per la sinergia che hanno attuato per affrontare in maniera decisa un problema che negli scorsi anni ha creato non pochi disagi e che contiamo di poter gestire nel modo più adeguato. Confido nella collaborazione e nel senso civico dei nostri concittadini e di quanti scelgono Margherita di Savoia per le loro vacanze».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO